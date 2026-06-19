Представництво президента звернулося до українців у Криму

Українців у Криму попередили про наслідки нової фази ударів по півострову

Мешканцям півострова рекомендували триматися подалі від військових об'єктів РФ та розглянути можливість тимчасового виїзду

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до жителів тимчасово окупованого півострова із закликом дотримуватися заходів безпеки на тлі активізації ударів по російських військових об'єктах. Окремим категоріям громадян рекомендували розглянути можливість тимчасового виїзду з Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Представництво президента України в АР Крим.

У відомстві зазначили, що останніми тижнями Сили оборони України посилили удари по російській військовій інфраструктурі на півострові та на підступах до нього.

Під атаки потрапляють склади боєприпасів, паливні бази, мости, переправи та інші об'єкти, які використовуються російськими військами для забезпечення бойових дій проти України.

У Представництві наголосили, що українські військові завдають ударів виключно по військових цілях, а операція з поступової ізоляції Криму спрямована на послаблення окупаційного угруповання. У зв'язку з цим жителям півострова рекомендували дотримуватися низки заходів безпеки.

Зокрема, громадянам радять не перебувати поблизу військових частин, складів, позицій протиповітряної оборони та інших об'єктів російської армії, які можуть стати цілями для ударів. Також людей закликали негайно реагувати на сигнали небезпеки та під час вибухів або тривог прямувати до укриттів.

Крім того, через можливі перебої з логістикою та постачанням населенню рекомендували завчасно зробити запаси води, продуктів харчування та необхідних ліків. Окрему увагу у зверненні приділили ризику нових хвиль примусової мобілізації на окупованій території.

У Представництві президента застерегли, що окупаційна влада може посилити призов місцевих жителів до російської армії. «Тим, хто має таку можливість, – насамперед сім’ям з дітьми, людям похилого віку та тим, хто потребує постійного медичного догляду, – рекомендуємо розглянути тимчасовий виїзд із півострова», – зазначили у відомстві.

У зверненні підкреслюється, що головною метою рекомендацій є збереження життя та здоров'я цивільного населення в умовах зростання військової активності на окупованій території.

Нагадаємо, напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження залізничних мостів у районах Роздольного та Владиславівки в окупованому Криму. Також останніми тижнями фіксуються удари по логістичній інфраструктурі російських військ, через що окупанти змушені будувати понтонні та насипні переправи для забезпечення постачання своїх підрозділів на півострові.