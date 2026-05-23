Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Голова Державної міграційної служби пояснила, чому українці бояться мігрантів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Голова Державної міграційної служби пояснила, чому українці бояться мігрантів
За чотири місяці 2026 року оформлено 1733 посвідки на тимчасове проживання іноземців
фото: El Heraldo de Saltillo
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Наталя Науменко: «Наші громадяни не розуміють іноземців»

Українське суспільство часто насторожено ставиться до трудових мігрантів, адже коли в невеликих громадах з’являються великі групи людей, які не знають мови, не орієнтуються в місцевих правилах і мають інші культурні звички, то це викликає нерозуміння та тривогу серед місцевих жителів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

«Якщо з цими іноземцями не проводяться інструктажі, освітянські кампанії щодо того, куди вони їдуть, яка тут культура, спосіб проживання, що можна робити, а що ні, то в суспільстві і виникають відповідні панічні наративи. Тому якщо окремі місцеві керівники заявляють про залучення нової робочої сили, мабуть, варто з місцевими адміністраціями опрацювати питання освітньої роботи з цими мігрантами. Принаймні щоб вони могли мінімально розуміти місцеві закони, мову, комунікувати. І, як на мене, головне – щоб вони не стали жертвами торгівлі людьми», – розповіла Науменко.

Водночас посадовиця розповіла, що головними стримуючими чинниками для залучення іноземців до роботи в Україні, окрім війни та складної логістики, залишаються нижчий рівень оплати праці порівняно з країнами ЄС, складні процедури легалізації, обмежений доступ до соціальних послуг та відсутність єдиного цифрового сервісу для іноземців.

Також Науменко розповіла, що освічені іноземці переважно орієнтуються на Захід, а Україну нерідко розглядають лише як тимчасовий етап на шляху до Європи.

«Як правило, ті ж бангладешці або індійці приїжджають до нас явно не з середньою або вищою освітою. Більш-менш освічений громадянин цих країн дивиться у бік Заходу і, якщо вже приїжджає в Україну, то для тимчасового перебування, аби потім потрапити на Захід», – додала Науменко.

Варто зазначити, що Наталя Науменко також поділилась, що нині масштаби трудової міграції навіть не наблизилися до довоєнного рівня. Якщо у 2021 році в Україні видали понад 21 тис. дозволів на працевлаштування іноземців, то у 2025 році – лише 9574.

До слова, «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, щоб розібратися: звідки ростуть ноги у цієї антимігрантської істерії, кому може бути вигідне роздмухування цієї теми та чи справді у країну в гарячій фазі війни стоїть черга охочих іноземців.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями

Читайте також:

Теги: мігранти іноземці Державна міграційна служба трудові мігранти Наталія Науменко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вербує на війну найманців з багатьох країн Африки
Росія відправляє на війну в Україну іноземців. Глава МЗС розказав, як реагують країни Африки, Азії та Латинської Америки
22 квiтня, 13:10
Аннелі Кольк зазначила, що в Естонії відкрили спеціальну школу для українських дітей
Від початку війни Естонія прихистила 89 тис. українців, нині їх лишилося 25 тис., – посолка
22 квiтня, 18:12
Міноборони зробило заяву про виплату бойових
Міноборони спростувало вкиди про невиплату грошей військовим
23 квiтня, 21:32
За даними української розвідки, найбільше РФ вербуватиме для війни громадян держав Центральної Азії
Росія цьогоріч мобілізує десятки тисяч іноземців на війну проти України: дані ГУР
28 квiтня, 16:21
Готівковий обіг в Україні зростає
Українці почали нести до банків більше готівки. Нацбанк назвав причину
1 травня, 16:39
Співробітники служби охорони біля будівлі суду «Патіала Хаус» у Нью-Делі
Справa про підготовку терористів у М’янмі: названо імена підозрюваних українців
7 травня, 21:46
21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 травня, 00:00
Більшості іноземців буде дозволено перебувати в країні до 30 днів
Таїланд посилює візові правила для туристів
20 травня, 09:10
Українську сторону на навчаннях представляли, зокрема, оператори розвідувальних та ударних дронів
Українці за кілька годин «знищили» елітні сили НАТО на навчаннях у Швеції
16 травня, 16:34

Суспільство

Сидів із маніяками, ґвалтівниками та людоїдами: азовець розповів про два роки у найсуворішій тюрмі Росії
Сидів із маніяками, ґвалтівниками та людоїдами: азовець розповів про два роки у найсуворішій тюрмі Росії
Собака покусав козу. Суд ухвалив серйозне покарання власнику
Собака покусав козу. Суд ухвалив серйозне покарання власнику
Голова Державної міграційної служби пояснила, чому українці бояться мігрантів
Голова Державної міграційної служби пояснила, чому українці бояться мігрантів
Командир елітного штурмового підрозділу розповів, що вважатиме перемогою України
Командир елітного штурмового підрозділу розповів, що вважатиме перемогою України
Британець мріє про паспорт України
Британець мріє про паспорт України
Міграційники з паспортним сервісом здійснили майже 300 виїздів до прифронтових громад
Міграційники з паспортним сервісом здійснили майже 300 виїздів до прифронтових громад

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua