Голова Державної міграційної служби пояснила, чому українці бояться мігрантів

Наталя Науменко: «Наші громадяни не розуміють іноземців»

Українське суспільство часто насторожено ставиться до трудових мігрантів, адже коли в невеликих громадах з’являються великі групи людей, які не знають мови, не орієнтуються в місцевих правилах і мають інші культурні звички, то це викликає нерозуміння та тривогу серед місцевих жителів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

«Якщо з цими іноземцями не проводяться інструктажі, освітянські кампанії щодо того, куди вони їдуть, яка тут культура, спосіб проживання, що можна робити, а що ні, то в суспільстві і виникають відповідні панічні наративи. Тому якщо окремі місцеві керівники заявляють про залучення нової робочої сили, мабуть, варто з місцевими адміністраціями опрацювати питання освітньої роботи з цими мігрантами. Принаймні щоб вони могли мінімально розуміти місцеві закони, мову, комунікувати. І, як на мене, головне – щоб вони не стали жертвами торгівлі людьми», – розповіла Науменко.

Водночас посадовиця розповіла, що головними стримуючими чинниками для залучення іноземців до роботи в Україні, окрім війни та складної логістики, залишаються нижчий рівень оплати праці порівняно з країнами ЄС, складні процедури легалізації, обмежений доступ до соціальних послуг та відсутність єдиного цифрового сервісу для іноземців.

Також Науменко розповіла, що освічені іноземці переважно орієнтуються на Захід, а Україну нерідко розглядають лише як тимчасовий етап на шляху до Європи.

«Як правило, ті ж бангладешці або індійці приїжджають до нас явно не з середньою або вищою освітою. Більш-менш освічений громадянин цих країн дивиться у бік Заходу і, якщо вже приїжджає в Україну, то для тимчасового перебування, аби потім потрапити на Захід», – додала Науменко.

Варто зазначити, що Наталя Науменко також поділилась, що нині масштаби трудової міграції навіть не наблизилися до довоєнного рівня. Якщо у 2021 році в Україні видали понад 21 тис. дозволів на працевлаштування іноземців, то у 2025 році – лише 9574.

До слова, «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, щоб розібратися: звідки ростуть ноги у цієї антимігрантської істерії, кому може бути вигідне роздмухування цієї теми та чи справді у країну в гарячій фазі війни стоїть черга охочих іноземців.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями