Сидів із маніяками, ґвалтівниками та людоїдами: азовець розповів про два роки у найсуворішій тюрмі Росії

У січні 2024 року захисник за сфабрикованими звинуваченнями отримав «вирок» – довічне ув'язнення в колонії особливого режиму
Військовий детально описав специфіку «Полярної сови» та розповів про тих, із ким йому довелося ділити побут у камері

Військовослужбовець Сергій Михайленко із позивним Кіба, який пройшов оборону Маріуполя та «Азовсталі», повернувся в Україну після трьох з половиною років російського полону. Останні два роки свого ув'язнення захисник провів у виправній колонії № 18, відомій як «Полярна сова» – одній із найсуворіших російських тюрем для довічно засуджених, розташованій за полярним колом. Як інформує «Главком», про це Сергій Михайленко розповів у інтерв’ю tsn.ua.

Військовий детально описав специфіку «Полярної сови» та розповів про тих, із ким йому довелося ділити побут у камері площею близько 15 квадратних метрів. За словами Сергія, найбільшою проблемою в ув'язненні було не перебування за ґратами, а необхідність постійно співіснувати з людьми, з якими у цивільному житті ніхто б добровільно не спілкувався.

Серед контингенту «Полярної сови» були серійні вбивці, ґвалтівники та педофіли. Сергій згадує, що більшість із цих злочинців не визнавали своєї провини, вважаючи себе жертвами обставин або неправильних судових рішень. Наприклад, один із засуджених, на рахунку якого було 12 доведених убивств, щиро обурювався і нецензурно лаяв суддю лише через те, що йому «приписали» тринадцятий епізод.

Захисник також розповів про зустрічі з іншими відомими російськими в'язнями. В колонії сидів так званий бітцевський маніяк (Олександр Пічушкін здійснив не менше 49 вбивств у московському Бітцевському парку та його околицях; більшість жертв убивав ударами молотка по голові. Мріяв убити 64 людини відповідно до кількості клітин на шахівниці, – ред.), який узагалі не вважав себе злочинцем. Окрім того, Сергію довелося перетинатися з канібалом. До цієї зустрічі у нього був стереотипний образ людоїда з кінематографа – агресивного та сильного, проте в реальності це виявився звичайний худий літній чоловік невисокого зросту, який колись убивав людей та консервував людське м'ясо.

Російська пропаганда, яка постійно лунала з радіоточок та сторінок місцевих газет, створювала навколо бійців «Азову» образ небезпечних нацистів та вбивць. Через це довічно засуджені росіяни були переконані, що українські військові мають сотні прихованих жертв. Співкамерники намагалися входити до Сергія в довіру, вдавали з себе найкращих друзів і водночас писали доноси адміністрації. Вони на повному серйозі вимагали від азовця зізнань у тому, хто саме ліквідував лідерів терористів на Донбасі – Захарченка, Гіві та Моторолу, вважаючи, що кожен боєць підрозділу зобов'язаний володіти цією інформацією.

Найабсурднішим для Сергія виявилося те, що серійні вбивці та ґвалтівники намагалися порівнювати себе з українськими військовополоненими. У розмовах вони вживали фрази на кшталт «ми з тобою – вигнанці суспільства», намагаючись поставити знак рівності між воєнними діями та своїми кримінальними злочинами.

«Ти розповідаєш про цивільне життя, а він каже: «От єсть гражданські, а є як ми з тобою». І ти думаєш: блін, чувак, ти ґвалтівник, ти вбиваєш людей і ти нас в один кошик кидаєш? Що ми типу вбивці, ізгої суспільства», – пригадує азовець.

Попри перенесені важкі умови та специфічне сусідство, Сергій Михайленко зберіг почуття гумору. Зараз він перебуває на етапі активної фізичної реабілітації в Україні, лікує наслідки поранень та зазначає, що найкращою психологічною підтримкою для нього є перебування поруч із родиною та коханою дівчиною.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 5 лютого з неволі вдалося повернути оборонця Маріуполя Сергія Михайленка, над яким провели незаконне судилище і утримували в колонії в Сибіру. Зараз 27-річний захисник готується до операції.

Раніше азовець Дмитро Расті Канупєр провів у російському полоні більше двох років та пригадав момент, який змусив його усміхнутись навіть під час жорстокого побиття.

