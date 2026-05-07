Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Справa про підготовку терористів у М’янмі: названо імена підозрюваних українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справa про підготовку терористів у М’янмі: названо імена підозрюваних українців
Співробітники служби охорони біля будівлі суду «Патіала Хаус» у Нью-Делі
фото: News Arena India

Обвинувачені нібито підтримували етнічні збройні угруповання в М’янмі, постачаючи їм зброю, дрони та інше обладнання

Спеціальний суд у Делі, Індія, продовжив на 30 днів строк попереднього ув’язнення шести громадян України та одного громадянина США у справі, пов’язаній з імовірною підготовкою терористів у М’янмі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Arena India.

Суддя Національного агентства з розслідувань (NIA) Прашант Шарма виніс рішення під час закритого засідання в суді «Патіала Хаус», посилаючись на делікатний характер справи. Підсудні брали участь у засіданні суду по відеозв’язку з в’язниці «Тіхар».

Серед семи обвинувачених – громадянин США Метью Аарон Ван Дайк та громадяни України Гурба Петро, Сливяк Тарас, Іван Сукмановський, Маріан Стефанків, Максим Гончарук та Віктор Камінський.

Суд відхилив прохання представників посольств України та США спостерігати за ходом судового розгляду, зазначивши, що слухання відбуватиметься за закритими дверима відповідно до законодавчих положень. «Вам не варто хвилюватися… все відбуватиметься згідно із законом. Ви маєте консульський доступ для зустрічей зі своїми громадянами», – сказав суддя.

Стверджується, що обвинувачені нібито підтримували етнічні збройні угруповання в М’янмі, постачаючи їм зброю, дрони та інше обладнання, а також проводячи навчання.

Обвинуваченим інкримінують змову з метою вчинення терактів та низку інших злочинів. Водночас слідчі перевіряють їхні можливі зв’язки з повстанськими угрупованнями, що діють в Індії. Прокуратура клопотала про продовження тримання під вартою через потребу в додатковому розслідуванні. Зокрема, йдеться про перевірку маршрутів пересування фігурантів, імовірного використання дронів під час тренувань, а також можливих контактів з індійськими повстанцями.

Зазначається, що обвинувачені в’їхали до Індії за туристичними візами, поїхали на північний схід і без дозволу перетнули кордон з М’янмою, де нібито вони співпрацювали з етнічними збройними угрупованнями. Також з’ясовується, чи використовувалися дрони та пов’язані з ними технології під час навчань і чи сприяли їхньому переміщенню логістичні мережі в Індії.

Раніше повідомлялося, що попри неодноразові вимоги української сторони, представники посольства України не були допущені на останні два судові засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманим українцям.

Теги: М'янма українці суд Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіть Трамп не врятує Путіна: Україна стискає нафтове кільце
Навіть Трамп не врятує Путіна: Україна стискає нафтове кільце
22 квiтня, 09:10
Життя у багатоквартирному будинку вимагає від мешканців особливого ставлення до потреб і прав їхніх сусідів
Тест на європейськість. Чи вміємо ми ділити двір та коридор із сусідами? соціум
11 квiтня, 20:30
Володимир Свергун з родиною приїхав до Прип'яті у 1980 році з далекої Камчатки
26 квітня 1986 року Прип'ять гуляла – жодної паніки. Катастрофа на ЧАЕС та евакуація у спогадах очевидця
25 квiтня, 20:00
Українців у Польщі закликали терміново оновити дані
Українці в Польщі можуть втратити право на проживання і роботу: що необхідно зробити
9 квiтня, 14:44
Українці на окупованих територіях прикрашають великодню випічку синьо-жовтими кольорами
Синьо-жовтий Великдень: як українці в окупації святкують та чекають на звільнення
12 квiтня, 18:37
Після невдалої операції підозрюваний лікар звільнився з медичного центру
Пацієнт осліп, перед судом постане лікар-отоларинголог
15 квiтня, 14:11
Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади
Справа на мільйон: заступника командира 58 бригади відправили за грати із рекордною заставою
17 квiтня, 19:34
Програма «Доступні ліки» поповнилася препаратами від трьох типів захворювань
Уряд розширив перелік «Доступних ліків». Які препарати можна придбати дешевше
4 травня, 11:06
Епштейн: Це розкіш – мати можливість самому обрати час, коли попрощатися
Суд США розсекретив ймовірну передсмертну записку Джеффрі Епштейна
Сьогодні, 05:57

Соціум

Справa про підготовку терористів у М’янмі: названо імена підозрюваних українців
Справa про підготовку терористів у М’янмі: названо імена підозрюваних українців
Уряд спростив оформлення документів для іноземців, які воюють в Україні
Уряд спростив оформлення документів для іноземців, які воюють в Україні
Мер Бучі засвітився у Брюселі на самокаті і спровокував лавину хейту: що сталося
Мер Бучі засвітився у Брюселі на самокаті і спровокував лавину хейту: що сталося
Росія активізувала полювання на ворогів Кремля у Європі
Росія активізувала полювання на ворогів Кремля у Європі
Російська залізниця запроваджує «фронтове меню» на 9 травня
Російська залізниця запроваджує «фронтове меню» на 9 травня
Латвійські військові відмовилися збивати дрони з Росії
Латвійські військові відмовилися збивати дрони з Росії

Новини

Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Сьогодні, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Сьогодні, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua