Справa про підготовку терористів у М’янмі: названо імена підозрюваних українців

Спеціальний суд у Делі, Індія, продовжив на 30 днів строк попереднього ув’язнення шести громадян України та одного громадянина США у справі, пов’язаній з імовірною підготовкою терористів у М’янмі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Arena India.

Суддя Національного агентства з розслідувань (NIA) Прашант Шарма виніс рішення під час закритого засідання в суді «Патіала Хаус», посилаючись на делікатний характер справи. Підсудні брали участь у засіданні суду по відеозв’язку з в’язниці «Тіхар».

Серед семи обвинувачених – громадянин США Метью Аарон Ван Дайк та громадяни України Гурба Петро, Сливяк Тарас, Іван Сукмановський, Маріан Стефанків, Максим Гончарук та Віктор Камінський.

Суд відхилив прохання представників посольств України та США спостерігати за ходом судового розгляду, зазначивши, що слухання відбуватиметься за закритими дверима відповідно до законодавчих положень. «Вам не варто хвилюватися… все відбуватиметься згідно із законом. Ви маєте консульський доступ для зустрічей зі своїми громадянами», – сказав суддя.

Стверджується, що обвинувачені нібито підтримували етнічні збройні угруповання в М’янмі, постачаючи їм зброю, дрони та інше обладнання, а також проводячи навчання.

Обвинуваченим інкримінують змову з метою вчинення терактів та низку інших злочинів. Водночас слідчі перевіряють їхні можливі зв’язки з повстанськими угрупованнями, що діють в Індії. Прокуратура клопотала про продовження тримання під вартою через потребу в додатковому розслідуванні. Зокрема, йдеться про перевірку маршрутів пересування фігурантів, імовірного використання дронів під час тренувань, а також можливих контактів з індійськими повстанцями.

Зазначається, що обвинувачені в’їхали до Індії за туристичними візами, поїхали на північний схід і без дозволу перетнули кордон з М’янмою, де нібито вони співпрацювали з етнічними збройними угрупованнями. Також з’ясовується, чи використовувалися дрони та пов’язані з ними технології під час навчань і чи сприяли їхньому переміщенню логістичні мережі в Індії.

Раніше повідомлялося, що попри неодноразові вимоги української сторони, представники посольства України не були допущені на останні два судові засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманим українцям.