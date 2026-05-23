Собака покусав козу. Суд ухвалив серйозне покарання власнику

У вигляді доказу правоохоронці надали суду довідку лікаря ветеринарної медицини з випискою препаратів, які використовувались для лікування кози

На Хмельниччині суд визнав винним чоловіка у порушенні правил утримання собак і призначив 1,7 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи вранці 15 травня власник собаки породи ягдтер’єр допустив неналежне утримання свого домашнього улюбленця, який на полі покусав козу. Внаслідок цієї ситуації власниця свійської тварини отримала шкоду на суму 1,5 тис. грн. Сума збитків випливає з довідки лікаря ветеринарної медицини з випискою препаратів, які використовувались для лікування кози. Вказаний документ суду надали правоохоронці під час збору доказів.

У суді власник собаки повністю визнав вину і розкаявся у вчиненому.

Феміда підтвердила винуватість особи і послалася на закон про захист тварин від жорстокого поводження, який гласить: «Особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною». Для цього тварина повинна бути на повідку та з намордником.

Окрім штрафу, суд конфіскував у порушника його собаку породи ягдтер’єр.

Також власник собаки повинен сплатити 665,6 грн судового збору.

