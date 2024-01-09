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Голова комітету з нацбезпеки розповів, над яким озброєнням працює Україна

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Голова комітету з нацбезпеки розповів, над яким озброєнням працює Україна
Державне виробництво техніки, зброї та артснарядів збільшено втричі
фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

У 2024 році Україна планує розпочати масове виробництво снарядів калібру 155 мм 

Голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич в інтерв’ю «РБК» підкреслив, що Україна вважає перспективним виробництво всіх номенклатур озброєння, техніки, боєприпасів.

«Ми вважаємо перспективними всі без виключення номенклатури ОВТ, які необхідні нашим Cилам оборони. Наша мета – якомога скоріше вийти на рівень максимального задоволення потреб фронту продукцією власного чи спільно з партнерами виробництва», - заявив він.

Завітневич розповів, що для цього держава започатковує нові номенклатури продукції оборонного комплексу (з найбільш відомого – безпілотники, артснаряди). Він також додав, що паралельно відбувається реанімація оборонних спроможностей, які Україна мала у минулому – танко-, ракето-, літако- і кораблебудування.

«По кожному з цих напрямів у рази посилена підтримка державних підприємств ОПК, розвиток приватного сектору. Вжито низку інших заходів, зокрема спрощено усі процедури імпорту необхідних комплектуючих, фінансування довгострокових контрактів тощо», - зазначив голова комітету.

Олександр Завітневич розповів, що наприкінці серпня Україна успішно застосувала власну далекобійну зброю, уразивши ціль на відстані 700 км. Він додав, що створено понад 50 виробників боєприпасів вагою від 300 г до 10 кг для дронів різних видів – як державних так і приватних.

Голова оборонного комітету зазначив, що втричі збільшено виробництво зброї і техніки, у 42 рази – мін, втричі – артснарядів. Україна почала розробку снарядів так званого «натівського» 155-го калібру, при цьому планується їх масове виробництво у 2024 році, але за умови відсутності дефіциту вибухових речовин – порохів, які можуть постачатися з країн НАТО.

Нагадаємо, українська система протиповітряної оборони зараз є найпотужнішою у Європі. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що йдеться про інтегровану паліативну схему, коли всі наявні можливості об’єднані в найефективніший варіант застосування. 

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Теги: фінансування Україна озброєння

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