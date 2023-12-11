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Росія завжди причетна до конфліктів, які спалахують у різних куточках світу – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія завжди причетна до конфліктів, які спалахують у різних куточках світу – Зеленський
Глава держави дав інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Ми повинні бути на одному боці. Ми всі хочемо, щоб панував мир і щоб була безпека»

Прямо чи опосередковано Росія завжди дотична до тих конфліктів, які сьогодні спалахують у різних куточках світу, тому питання безпеки таке важливе, зокрема й для країн Латинської Америки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ, пише Офіс президента.

«Тут ми повинні бути на одному боці. Ми всі хочемо, щоб панував мир і щоб була безпека», – сказав Зеленський.

На думку Зеленського, Україна та Аргентина можуть працювати у сфері безпеки, діджиталізації, енергетики та товарообігу. Але питання безпеки залишається номером один.

«Я дуже зацікавлений в об'єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об'єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна - Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав'єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи», – сказав президент.

Зеленський також пояснив, що обрав Аргентину першою для візиту, оскільки побачив чітку позицію нового президента щодо України. Крім того, Аргентина - одна з найбільших країн регіону, тому на неї дивляться як на лідера. «Я бачу, як сьогодні народ Аргентини підтримує народ України. І ми дуже розраховуємо, що до нас надалі приєднається більше країн Латинської Америки. Для нас ви важливі», – сказав президент.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Буенос-Айресі. Зеленський подякував Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду президента Аргентини.

Теги: росія Володимир Зеленський Україна Аргентина Офіс президента

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