«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО

Згурець: Ми маємо систему ППО, яка має досвід боротьби з «кинджалами» і масовими нальотами, чого не має жодна інша країна

Українська система протиповітряної оборони зараз є найпотужнішою у Європі, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв’ю «Главкому».

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«Думаю, зараз ми маємо найбільш потужну систему ППО в Європі, яка має досвід боротьби з «кинджалами» і масовими нальотами, чого не має жодна інша країна. Також відбувається переформатування натовської концепції ППО. Вона базується на тому, що з повітряними загрозами питання вирішує авіація, а наземний компонент є доповнюючим. Зараз же відбувається навпаки, і ми повторюємо масштабовану радянську схему, коли йдеться про створення ешелонованої ППО», – зазначив він.

Експерт пояснив, що йдеться про інтегровану паліативну схему, коли всі наявні можливості об’єднані в найефективніший варіант застосування. Згурець розповів, що Україна має зразки радянських та європейських комплексів, українських та американських РЛС, і для найбільш ефективного використання цього озброєння, його треба поєднати.

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«Єдине інформаційне поле є невід'ємною складовою ефективності функціонування системи ППО – коли ти знаєш, де перебуває ціль набагато раніше, ніж це дозволяли б старі системи. Зараз насичення інформаційної компоненти є живим процесом, і сюди скоро додадуться F16, які в першу чергу будуть вирішувати завдання протиповітряної оборони», – додав директор Defense Express.

Сергій Згурець нагадав про витік даних Пентагону минулого року, який свідчив про нестачу ракет до комплексів С-300 і «Бук», причому у певні місяці кількість боєприпасів була на критичному рівні. Зараз Україна має проєкт FrankenSAM, коли «Буки» оснащуються ракетами RIM-7 Sea Sparrow, яких є достатня кількість.

До слова, головний виклик для ППО України – збивати російські безпілотники найдешевшими засобами. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець підкреслив, що українська ППО має ефективно збивати ворожі цілі менш вартісними зразками озброєння.