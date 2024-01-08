Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО
Україна поєднює різні зразки озброєння для досягнення найбільшого результату
фото з відкритих джерел

Згурець: Ми маємо систему ППО, яка має досвід боротьби з «кинджалами» і масовими нальотами, чого не має жодна інша країна

Українська система протиповітряної оборони зараз є найпотужнішою у Європі, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв’ю «Главкому».

«Думаю, зараз ми маємо найбільш потужну систему ППО в Європі, яка має досвід боротьби з «кинджалами» і масовими нальотами, чого не має жодна інша країна. Також відбувається переформатування натовської концепції ППО. Вона базується на тому, що з повітряними загрозами питання вирішує авіація, а наземний компонент є доповнюючим. Зараз же відбувається навпаки, і ми повторюємо масштабовану радянську схему, коли йдеться про створення ешелонованої ППО», – зазначив він.

Експерт пояснив, що йдеться про інтегровану паліативну схему, коли всі наявні можливості об’єднані в найефективніший варіант застосування. Згурець розповів, що Україна має зразки радянських та європейських комплексів, українських та американських РЛС, і для найбільш ефективного використання цього озброєння, його треба поєднати.

«Єдине інформаційне поле є невід'ємною складовою ефективності функціонування системи ППО – коли ти знаєш, де перебуває ціль набагато раніше, ніж це дозволяли б старі системи. Зараз насичення інформаційної компоненти є живим процесом, і сюди скоро додадуться F16, які в першу чергу будуть вирішувати завдання протиповітряної оборони», – додав директор Defense Express.

Сергій Згурець нагадав про витік даних Пентагону минулого року, який свідчив про нестачу ракет до комплексів С-300 і «Бук», причому у певні місяці кількість боєприпасів була на критичному рівні. Зараз Україна має проєкт FrankenSAM, коли «Буки» оснащуються ракетами RIM-7 Sea Sparrow, яких є достатня кількість.

До слова, головний виклик для ППО України – збивати російські безпілотники найдешевшими засобами. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець підкреслив, що українська ППО має ефективно збивати ворожі цілі менш вартісними зразками озброєння.

Читайте також:

Теги: Україна озброєння системи ППО Сергій Згурець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ВМС розкрили деталі формування Корпусу морської піхоти
ВМС розкрили деталі формування Корпусу морської піхоти
26 грудня, 2023, 01:50
У Білгороді пошкоджено понад 30 автомобілів
«Бавовна» у Білгороді, США скликають Радбез ООН через дії Росії: головне за ніч
5 сiчня, 07:30
«Ми всі розуміємо, чому та як сильно сьогодні необхідна мобілізація»
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41
Парламент Болгарії здолав вето президента на БТРи для України
Парламент Болгарії здолав вето президента на БТРи для України
8 грудня, 2023, 18:59
12 грудня Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн
Новий пакет військової допомоги від США: що отримає Україна
13 грудня, 2023, 03:21
Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами
Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами
18 грудня, 2023, 06:20
Окрім економічних санкцій, Рада ЄС вирішила включити до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.
ЄС запровадив 12-ий пакет санкцій проти Росії: на що накладається заборона
18 грудня, 2023, 17:48
«Бавовна» в окупованому Криму в ніч на 26 грудня
За останні чотири місяці знищено 20% флоту РФ – міноборони Британії
26 грудня, 2023, 14:17
Очільниця МЗС Японії Йоко Камікава зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою
Японія виділила 37 млн доларів Україні: на що підуть кошти
Вчора, 15:20

Суспільство

Тимчасові документи для повернення чоловіків в Україну: черговий фейк РФ
Тимчасові документи для повернення чоловіків в Україну: черговий фейк РФ
«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО
«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО
Негода в Україні. Синоптики попередили мешканців двох регіонів про небезпеку
Негода в Україні. Синоптики попередили мешканців двох регіонів про небезпеку
Попри припинення блокади біля КПП «Медика-Шегині» є черги з вантажівок
Попри припинення блокади біля КПП «Медика-Шегині» є черги з вантажівок
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш
У боях за Україну загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський
У боях за Україну загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
392K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
44K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
34K
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки
30K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
28K
Кличко з дружиною ділять майно: меру Києва дістався будинок за 69 млн грн
26K
Путін провів Різдво з родинами вбитих в Україні військових: ЗМІ дізналися деталі

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua