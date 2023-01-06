Головне за ніч: рекордне голосування у США та повітряна тривога в Україні

Республіканська більшість у Палаті представників США провалила 11 спроб обрати спікера

«Главком» зібрав головні новини ночі 6 січня. В декількох областях України вночі було оголошено повітряну тривогу. А конгресмени у США вкотре не змогли обрати спікера Палати представників.

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Повітряна тривога

У шести областях України вночі, 6 січня, пролунали сирени.

Зокрема повітряну тривогу оголошено у Полтавській, Харківські, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у тимчасово окупованому Криму.

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Інформація про вибухи у містах, де лунали сирени, не надходила.

Рекордне голосування у США

Республіканська більшість у Палаті представників США провалила 11 спроб обрати спікера, тим самим побивши 100-річний «антирекорд» своїх же однопартійців.

Після 11 невдалих спроб голосування за нового спікера законодавці проголосували за перерву до 12:00 п’ятниці (19-ї за Києвом).

Основним претендентом на посаду спікера нижньої палати залишається лідер республіканців Кевін Маккарті, який фактично очолює більшість. Однак частина його однопартійців, близько двох десятків консерваторів та представників ультраправих, відмовляються підтримати свого партійного лідера.

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Очікується, що до опівдня п’ятниці республіканці спробують знайти компромісне рішення всередині партії, щоби нарешті обрати спікера й розблокувати роботу Палати представників США.

Жеваго на волі

Французький суд ухвалив рішення звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго під заставу напередодні слухань у справі про екстрадицію до України.

Зазначається, що на початку слухання адвокати Жеваго попросили, щоб розгляд у місті Шамбері відбувався за зачиненими дверима. Це прохання судді відхилили після нетривалого обговорення.

Слухання у справі про екстрадицію розпочнуться 19 січня.

Сам Жеваго не визнає своєї провини, заявляючи, що його справа є політично мотивованою.

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Спробу держперевороту у Чаду

Уряд Чаду заявив, що у країні відбулася спроба держперевороту.

За заявою уряду, за замахом стояла група з 11 офіцерів на чолі з Барадином Бердей Таргіо, президентом Чадської організації з прав людини.

Проте Служба безпеки Чаду запобігла спробі перевороту.

У лютому 2021 року Таргіо був засуджений до трьох років ув'язнення за звинуваченням у підриві конституційного ладу.