Туск заявив, що НАТО – під загрозою розпаду

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Туск заявив, що НАТО – під загрозою розпаду
уск відреагував на рішення США вивести 5000 американських військовослужбовців з Німеччини
Польський прем’єр закликав «зробити все можливе, щоб зупинити цей катастрофічний процес»

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск б’є на сполох через загрозу розпаду НАТО, який, на його думку, вже розпочалася. Як інформує «Главком», про це Туск написав у соцмережі Х.

«Найбільша загроза для трансатлантичної спільноти – це не її зовнішні вороги, а постійна деградація нашого Альянсу», – написав польський прем’єр.

Туск закликав «зробити все можливе, щоб зупинити цей катастрофічний процес».

За інформацією Polsat News, цей пост політик написав у відповідь на рішення США вивести 5000 американських військовослужбовців з Німеччини.

У суботу міністр оборони Німеччини також прокоментував рішення США. «Як європейці, ми повинні взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку», – сказав глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

Нагадаємо, Пентагон офіційно оголосив про плани виведення 5 тис. військовослужбовців із території Німеччини. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, коментуючи це рішення, наголосив, що такий крок був очікуваним, а європейські країни мають прискорити зміцнення власної обороноздатності.

За словами головного речника Пентагону Шона Парнелла, процес скорочення контингенту триватиме від шести до 12 місяців.

Німеччина є ключовою базою США в Європі, де розміщені десятки тисяч американських військових, і відіграє важливу роль у координації сил НАТО.

