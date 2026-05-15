Українська компанія Fire Point анонсувала нову систему ППО

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Штіллерман: система «Фрея» зможе збивати балістичні ракети незалежно від виробника компонентів

Українська оборонна компанія Fire Point презентувала концепцію нової протиповітряної системи «Фрея», розрахованої на перехоплення балістичних ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію співвласника компанії Дениса Штіллермана у соцмережі X.

Паневропейська система на базі ракети FP-7

«Фрея» задумана як паневропейський антибалістичний проєкт. Його основою стане ракета-перехоплювач FP-7, створена з композитних матеріалів та оснащена напівактивною головкою самонаведення Image Infra-Red. Розробку ракети планують вести спільно з німецькою компанією Diehl Defence, що виробляє системи ППО IRIS-T.

«Мета проєкту – створити єдину захищену систему протиповітряної і протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет незалежно від виробника конкретного компонента системи», – йдеться у презентації.

Технічні характеристики ракети-перехоплювача FP-7:

швидкість – 1500–2000 м/с

довжина – 7,25 м

зовнішній діаметр – 1,15 м

діаметр фюзеляжу – 0,53 м

Компоненти та інтеграція в українську систему оборони

Для радарів підсвітки й наведення у «Фреї» розглядають два варіанти – Weibel GFTR-2100/48 або Leonardo KRONOS Land. Пускова установка власної розробки Fire Point буде легкою і мобільною. Командний пункт системи – Kongsberg FDC з відкритою архітектурою та модулями Network Access Nodes.

Інтеграцію «Фреї» в загальноукраїнську систему ППО планують забезпечити через протокол Link-16 за стандартами НАТО. Він дасть змогу підключати радари через протокол Asterix і коригувати траєкторію ракет-перехоплювачів у режимі full-duplex.

Фото: Denys Shtilierman

Штіллерман також прокоментував обставини, за яких відбувається розробка. За його словами, робота триває «незважаючи на спроби завадити та багато відволікаючих факторів» – натяк на справу «Мідас» і «плівки Міндіча», в яких згадувалися бізнес-контакти навколо Fire Point. Після появи записів компанія закликала НАБУ підтвердити їхню справжність, заявивши, що плівки могли бути змонтовані.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України відхилив заявку арабського оборонного холдингу Edge Group на придбання частки в компанії Fire Point. Причини відмови АМКУ не розкрив. За попередніми даними, йшлося приблизно про тридцять відсотків акцій вартістю близько 760 мільйонів доларів.

До слова, раніше Fire Point запустила серійне виробництво крилатих ракет «Фламінго» з дальністю понад три тисячі кілометрів.