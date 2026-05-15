Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українська компанія Fire Point анонсувала нову систему ППО

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Українська компанія Fire Point анонсувала нову систему ППО
Ракета-перехоплювач FP-7 для системи ППО «Фрея»
Фото: Fire Point
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Штіллерман: система «Фрея» зможе збивати балістичні ракети незалежно від виробника компонентів

Українська оборонна компанія Fire Point презентувала концепцію нової протиповітряної системи «Фрея», розрахованої на перехоплення балістичних ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію співвласника компанії Дениса Штіллермана у соцмережі X. 

Паневропейська система на базі ракети FP-7

«Фрея» задумана як паневропейський антибалістичний проєкт. Його основою стане ракета-перехоплювач FP-7, створена з композитних матеріалів та оснащена напівактивною головкою самонаведення Image Infra-Red. Розробку ракети планують вести спільно з німецькою компанією Diehl Defence, що виробляє системи ППО IRIS-T.

«Мета проєкту – створити єдину захищену систему протиповітряної і протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет незалежно від виробника конкретного компонента системи», – йдеться у презентації.

Технічні характеристики ракети-перехоплювача FP-7:

  • швидкість – 1500–2000 м/с
  • довжина – 7,25 м
  • зовнішній діаметр – 1,15 м
  • діаметр фюзеляжу – 0,53 м

Компоненти та інтеграція в українську систему оборони

Для радарів підсвітки й наведення у «Фреї» розглядають два варіанти – Weibel GFTR-2100/48 або Leonardo KRONOS Land. Пускова установка власної розробки Fire Point буде легкою і мобільною. Командний пункт системи – Kongsberg FDC з відкритою архітектурою та модулями Network Access Nodes.

Інтеграцію «Фреї» в загальноукраїнську систему ППО планують забезпечити через протокол Link-16 за стандартами НАТО. Він дасть змогу підключати радари через протокол Asterix і коригувати траєкторію ракет-перехоплювачів у режимі full-duplex.

Українська компанія Fire Point анонсувала нову систему ППО фото 1
Фото: Denys Shtilierman

Штіллерман також прокоментував обставини, за яких відбувається розробка. За його словами, робота триває «незважаючи на спроби завадити та багато відволікаючих факторів» – натяк на справу «Мідас» і «плівки Міндіча», в яких згадувалися бізнес-контакти навколо Fire Point. Після появи записів компанія закликала НАБУ підтвердити їхню справжність, заявивши, що плівки могли бути змонтовані.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України відхилив заявку арабського оборонного холдингу Edge Group на придбання частки в компанії Fire Point. Причини відмови АМКУ не розкрив. За попередніми даними, йшлося приблизно про тридцять відсотків акцій вартістю близько 760 мільйонів доларів.

До слова, раніше Fire Point запустила серійне виробництво крилатих ракет «Фламінго» з дальністю понад три тисячі кілометрів.

Теги: системи ППО ракета розробка перехоплення балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети летіли на Київщину
Росія атакує Україну ракетами та безпілотниками
Вчора, 02:00
Президент запропонував Латвії допомогу у захисті неба
Україна направить до Латвії експертів для захисту неба – Зеленський (відео)
13 травня, 20:08
Міністр оборони Німччини Борис Пісторіус відвідав підрозділ ППО, який захищає Київ від атак
Міністр оборони Німеччини побачив роботу мобільних груп ППО в Україні
12 травня, 09:25
Першими турель у бойових умовах застосували воїни бригади К-2
Федоров представив новітнє рішення для «малої» ППО: що відомо
9 травня, 11:39
Путін збудував «кільце страху» навколо Москви через загрозу дронів
ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви
5 травня, 18:29
Вперше з початку повномасштабного вторгнення ракетну небезпеку було оголошено в Ханти-Мансійському автономному окрузі
Вперше тривога дісталася Сибіру: що відомо про нічну атаку на РФ
5 травня, 09:43
Британські винищувачі патрулюють кордони ЄС, однак повітряні цілі над Україною вони не збивають
Ігнат пояснив, чому країни-сусіди не збивають російські дрони над Україною
26 квiтня, 21:58
Дрон, який упав у Галаці, мав вибуховий заряд
У Румунії впав російський безпілотник, є руйнування
25 квiтня, 15:58
Наслідки ворожої атаки по Києву 16 квітня 2026 року
Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів
16 квiтня, 19:18

Події в Україні

Українська компанія Fire Point анонсувала нову систему ППО
Українська компанія Fire Point анонсувала нову систему ППО
Російські дрони знову підпалили ліси у Чорнобильській зоні
Російські дрони знову підпалили ліси у Чорнобильській зоні
Лінія фронту станом на 14 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 травня 2026. Зведення Генштабу
Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026
Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026
МАГАТЕ за два дні зафіксувало понад 160 російських дронів біля українських АЕС
МАГАТЕ за два дні зафіксувало понад 160 російських дронів біля українських АЕС
Чи вимикатимуть світло 15 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 15 травня 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
13 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua