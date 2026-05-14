Британія прискорить постачання ППО Україні після масованої російської атаки

Ростислав Вонс
Унаслідок обстрілу столиці загинуло щонайменше девʼятеро людей
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Джон Гілі: «Я доручив якомога швидше прискорити постачання до України систем протиповітряної оборони та протидії дронам»

Велика Британія пришвидшить постачання Україні систем протиповітряної оборони та антидронових комплексів після останнього російського обстрілу. Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі, повідомляє «Главком».

«Шокуючі атаки російських дронів на Україну за останні 24 години. Я доручив якомога швидше прискорити постачання до України систем протиповітряної оборони та протидії дронам. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими родинами», – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

Британія прискорить постачання ППО Україні після масованої російської атаки фото 1
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Британія прискорить постачання ППО Україні після масованої російської атаки фото 2
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Мер столиці Віталій Кличко на місці влучання у Києві
Мер столиці Віталій Кличко на місці влучання у Києві
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Британія прискорить постачання ППО Україні після масованої російської атаки фото 3
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Як відомо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціює задання Ради безпеки ООН після масованого російського обстрілу. «Світ мусить побачити, що відповідь Росії на всі наші конструктивні мирні пропозиції – це ще більше терору та насильства, і діяти відповідно», – сказав він.

До слова, п’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто.

Теги: обстріл Велика Британія системи ППО озброєння

