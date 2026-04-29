Автопродовження відстрочки в «Резерв+». Міноборони пояснило, кому потрібно йти в ЦНАП

Відстрочка продовжиться автоматично, якщо підстави чинні й підтверджені в держреєстрах

Більшість отриманих відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично – без повторних заяв і звернень до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку «Резерв+». Міністерство оборони пояснило, коли відстрочка продовжується сама, коли потрібно подавати документи знову і що робити, якщо щось пішло не так, повідомляє «Главком».

Пресслужба оборонного відомства наголосила, що «відстрочка до завершення мобілізації» в «Резерв+» означає, що вона залишається актуальною до завершення поточного мобілізаційного періоду. Ця дата визначається указом президента України.

У яких випадках відстрочка продовжується автоматично

Як зазначає Міноборони, відстрочка продовжиться сама, якщо підстави для неї досі актуальні і система може підтвердити підстави в державних реєстрах.

Наразі автоматично можуть продовжуватися відстрочки для таких категорій:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до служби.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.ʼ

Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.

Жінки та чоловіки військових із дитиною.

Батьки трьох і більше дітей.

Студенти, аспіранти.

Працівники вищої та профосвіти.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Військові, звільнені з полону.

Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.

Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.

Опікуни людини, яку визнано недієздатною.

Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.

Люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості з інвалідністю.

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Вчителі шкіл.

Люди після однорічного контракту 18–25.

Автопродовження діє для відстрочок, оформлених як через «Резерв+», так і через ЦНАП.

У яких випадках для продовження відстрочки потрібно подавати документи у ЦНАП повторно

Потрібно звернутись повторно, якщо відстрочка не належить до переліку з автопродовженням або підстави актуальні, але система не змогла підтвердити їх у реєстрах. У цих випадках потрібно подати документи в ЦНАП для продовження відстрочки.

Як дізнатися, чи продовжена відстрочка автоматично?

Якщо автопродовження відбулося, надійде сповіщення в «Резерв+». Після оновлення військово-облікового документа у розділі «Сервіси» відкрийте розширені дані з реєстру – там з’явиться нова дата дії відстрочки. Після цього алгоритму продовження відстрочки відбулося автоматично.

Чому автопродовження може не відбутись

Найчастіше автопродовження може не відбутись через неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Зокрема це:

ПІБ, дата народження або РНОКПП;

дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);

інформація про догляд чи родинні зв’язки, яку система не може підтвердити;

окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У такому разі потрібно звернутися до ЦНАПу і подати документи для підтвердження підстави.

До слова, Верховна Рада 28 квітня ухвалила рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров зазначив, що відповідне рішення оформлене указом президента, який передбачає продовження воєнного стану з 05:30 4 травня 2026 року строком на 90 діб.

Парламент затвердив це рішення окремим законом. Таким чином, дія воєнного стану та мобілізації в Україні триватиме щонайменше до серпня 2026 року.