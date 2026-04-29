Автопродовження відстрочки в «Резерв+». Міноборони пояснило, кому потрібно йти в ЦНАП
Відстрочка продовжиться автоматично, якщо підстави чинні й підтверджені в держреєстрах
Більшість отриманих відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично – без повторних заяв і звернень до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку «Резерв+». Міністерство оборони пояснило, коли відстрочка продовжується сама, коли потрібно подавати документи знову і що робити, якщо щось пішло не так, повідомляє «Главком».
Пресслужба оборонного відомства наголосила, що «відстрочка до завершення мобілізації» в «Резерв+» означає, що вона залишається актуальною до завершення поточного мобілізаційного періоду. Ця дата визначається указом президента України.
У яких випадках відстрочка продовжується автоматично
Як зазначає Міноборони, відстрочка продовжиться сама, якщо підстави для неї досі актуальні і система може підтвердити підстави в державних реєстрах.
Наразі автоматично можуть продовжуватися відстрочки для таких категорій:
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.ʼ
- Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.
- Жінки та чоловіки військових із дитиною.
- Батьки трьох і більше дітей.
- Студенти, аспіранти.
- Працівники вищої та профосвіти.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.
- Військові, звільнені з полону.
- Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.
- Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.
- Опікуни людини, яку визнано недієздатною.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
- Люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості з інвалідністю.
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
- Вчителі шкіл.
- Люди після однорічного контракту 18–25.
Автопродовження діє для відстрочок, оформлених як через «Резерв+», так і через ЦНАП.
У яких випадках для продовження відстрочки потрібно подавати документи у ЦНАП повторно
Потрібно звернутись повторно, якщо відстрочка не належить до переліку з автопродовженням або підстави актуальні, але система не змогла підтвердити їх у реєстрах. У цих випадках потрібно подати документи в ЦНАП для продовження відстрочки.
Як дізнатися, чи продовжена відстрочка автоматично?
Якщо автопродовження відбулося, надійде сповіщення в «Резерв+». Після оновлення військово-облікового документа у розділі «Сервіси» відкрийте розширені дані з реєстру – там з’явиться нова дата дії відстрочки. Після цього алгоритму продовження відстрочки відбулося автоматично.
Чому автопродовження може не відбутись
Найчастіше автопродовження може не відбутись через неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Зокрема це:
- ПІБ, дата народження або РНОКПП;
- дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);
- інформація про догляд чи родинні зв’язки, яку система не може підтвердити;
- окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.
У такому разі потрібно звернутися до ЦНАПу і подати документи для підтвердження підстави.
До слова, Верховна Рада 28 квітня ухвалила рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров зазначив, що відповідне рішення оформлене указом президента, який передбачає продовження воєнного стану з 05:30 4 травня 2026 року строком на 90 діб.
Парламент затвердив це рішення окремим законом. Таким чином, дія воєнного стану та мобілізації в Україні триватиме щонайменше до серпня 2026 року.
Коментарі — 0