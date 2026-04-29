Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Автопродовження відстрочки в «Резерв+». Міноборони пояснило, кому потрібно йти в ЦНАП

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку «Резерв+»
фото: Міноборони

Відстрочка продовжиться автоматично, якщо підстави чинні й підтверджені в держреєстрах

Більшість отриманих відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично – без повторних заяв і звернень до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку «Резерв+». Міністерство оборони пояснило, коли відстрочка продовжується сама, коли потрібно подавати документи знову і що робити, якщо щось пішло не так, повідомляє «Главком».

Пресслужба оборонного відомства наголосила, що «відстрочка до завершення мобілізації» в «Резерв+» означає, що вона залишається актуальною до завершення поточного мобілізаційного періоду. Ця дата визначається указом президента України.

У яких випадках відстрочка продовжується автоматично

Як зазначає Міноборони, відстрочка продовжиться сама, якщо підстави для неї досі актуальні і система може підтвердити підстави в державних реєстрах.

Наразі автоматично можуть продовжуватися відстрочки для таких категорій:

  • Люди з інвалідністю.
  • Тимчасово непридатні до служби.
  • Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
  • Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.ʼ
  • Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.
  • Жінки та чоловіки військових із дитиною.
  • Батьки трьох і більше дітей.
  • Студенти, аспіранти.
  • Працівники вищої та профосвіти.
  • Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.
  • Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
  • Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.
  • Військові, звільнені з полону.
  • Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.
  • Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.
  • Опікуни людини, яку визнано недієздатною.
  • Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
  • Люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості з інвалідністю.
  • Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
  • Вчителі шкіл.
  • Люди після однорічного контракту 18–25.

Автопродовження діє для відстрочок, оформлених як через «Резерв+», так і через ЦНАП.

У яких випадках для продовження відстрочки потрібно подавати документи у ЦНАП повторно

Потрібно звернутись повторно, якщо відстрочка не належить до переліку з автопродовженням або підстави актуальні, але система не змогла підтвердити їх у реєстрах. У цих випадках потрібно подати документи в ЦНАП для продовження відстрочки.

Як дізнатися, чи продовжена відстрочка автоматично?

Якщо автопродовження відбулося, надійде сповіщення в «Резерв+». Після оновлення військово-облікового документа у розділі «Сервіси» відкрийте розширені дані з реєстру – там з’явиться нова дата дії відстрочки. Після цього алгоритму продовження відстрочки відбулося автоматично.

Чому автопродовження може не відбутись

Найчастіше автопродовження може не відбутись через неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Зокрема це:

  • ПІБ, дата народження або РНОКПП;
  • дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);
  • інформація про догляд чи родинні зв’язки, яку система не може підтвердити;
  • окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У такому разі потрібно звернутися до ЦНАПу і подати документи для підтвердження підстави.

До слова, Верховна Рада 28 квітня ухвалила рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров зазначив, що відповідне рішення оформлене указом президента, який передбачає продовження воєнного стану з 05:30 4 травня 2026 року строком на 90 діб.

Парламент затвердив це рішення окремим законом. Таким чином, дія воєнного стану та мобілізації в Україні триватиме щонайменше до серпня 2026 року.

Теги: Міноборони мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua