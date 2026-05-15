Уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей зниклих безвісти і полонених захисників

Кабмін оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників та прибрати зайву бюрократію

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Відтепер місце проживання дитини буде зареєстровано за адресою того з батьків, хто подає заяву

Для родин зниклих безвісти і полонених військових спрощено реєстрацію місця проживання дітей. Відтепер вона відбуватиметься за адресою того з батьків, який оформлює послугу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Раніше, щоб зареєструвати дитину або зняти її з місця проживання, обов’язково була потрібна згода обох батьків. Тепер згода другого з батьків не потрібна, якщо він має статус «безвісти зниклий» або перебуває в полоні. Тобто дитину було зареєстровано за адресою того з батьків, який подає заяву.

«Замовити послугу можна лише офлайн при особистому зверненні до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або органу реєстрації місця проживання. Зміни спрямовані на підтримку сімей військовослужбовців у чутливих обставинах, прибравши бюрократію там, де вона найбільше заважає», – йдеться в повідомленні.

Раніше також було спрощено оформлення посвідчень на пільги родинам зниклих безвісти захисників. Зокрема, більше не потрібно подавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про оголошення людини померлою чи встановлення юридичного факту загибелі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив виплату грошової компенсації за програмою Міністерства у справах ветеранів на загальну суму 5,67 млрд грн. Державна фінансова підтримка дозволить забезпечити власним житлом понад дві тисячі українських сімей, які найбільше цього потребують.

Як повідомлялося, Офіс омбудсмана України розробив «Дорожню карту» – детальний практичний інструмент для осіб, позбавлених волі внаслідок російської агресії, зниклих безвісти за особливих обставин та їхніх сімей. Документ містить чіткий алгоритм дій, який допомагає громадянам розібратися у своїх правах та отримати необхідну державну підтримку.

До слова, у межах репатріаційних заходів Росія передала Україні 375 мертвих військових і цивільних українців з ознаками тортур.