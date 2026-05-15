Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей зниклих безвісти і полонених захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей зниклих безвісти і полонених захисників
Кабмін оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників та прибрати зайву бюрократію
фото: Міноборони
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Відтепер місце проживання дитини буде зареєстровано за адресою того з батьків, хто подає заяву

Для родин зниклих безвісти і полонених військових спрощено реєстрацію місця проживання дітей. Відтепер вона відбуватиметься за адресою того з батьків, який оформлює послугу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Раніше, щоб зареєструвати дитину або зняти її з місця проживання, обов’язково була потрібна згода обох батьків. Тепер згода другого з батьків не потрібна, якщо він має статус «безвісти зниклий» або перебуває в полоні. Тобто дитину було зареєстровано за адресою того з батьків, який подає заяву.

«Замовити послугу можна лише офлайн при особистому зверненні до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або органу реєстрації місця проживання. Зміни спрямовані на підтримку сімей військовослужбовців у чутливих обставинах, прибравши бюрократію там, де вона найбільше заважає», – йдеться в повідомленні.

Раніше також було спрощено оформлення посвідчень на пільги родинам зниклих безвісти захисників. Зокрема, більше не потрібно подавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про оголошення людини померлою чи встановлення юридичного факту загибелі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив виплату грошової компенсації за програмою Міністерства у справах ветеранів на загальну суму 5,67 млрд грн. Державна фінансова підтримка дозволить забезпечити власним житлом понад дві тисячі українських сімей, які найбільше цього потребують.

Як повідомлялося, Офіс омбудсмана України розробив «Дорожню карту» – детальний практичний інструмент для осіб, позбавлених волі внаслідок російської агресії, зниклих безвісти за особливих обставин та їхніх сімей. Документ містить чіткий алгоритм дій, який допомагає громадянам розібратися у своїх правах та отримати необхідну державну підтримку.

До слова, у межах репатріаційних заходів Росія передала Україні 375 мертвих військових і цивільних українців з ознаками тортур.

Читайте також:

Теги: дитина полон Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмова Віталія із вітчимом здивувала
«Ти що без автомата був?». Вітчим насварився на окупанта, який потрапив у полон
10 травня, 22:22
«У вас, виходить, подвійне свято. Вітаю!», – вигукнула пропагандистка у відповідь на звістку про зникнення окупанта
«У вас подвійне свято». Росіянка, син якої пропав на СВО, під час параду отримала вітання
9 травня, 19:54
9 квітня Україна повернула тисячу тіл загиблих військових
Координаційний штаб повідомив, скільки українців закатувала РФ у полоні
4 травня, 16:18
Юний герой із Чернігівщини Анатолій Прохоренко знешкодив російський дрон на оптоволокні
«Мав 15 секунд»: підліток самотужки знешкодив FPV-дрон окупантів, захищаючи рідних
29 квiтня, 14:40
За даними слідства, злочин було скоєно 21 квітня 2026 року
Ревнував до дружини: чоловік підозрюється у жорстокому вбивстві трирічного сина
24 квiтня, 15:31
Трагедія сталася на власному подвір'ї родини у селі Галина Воля Ковельського району
На Волині батько автівкою переїхав на смерть малолітнього сина
23 квiтня, 18:37
Михайло Дробницький, підозрюваний у службовій недбалості під час стрілянини у Києві та його адвокат у Печерському райсуді. Київ, 21 квітня 2026 р.
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
22 квiтня, 17:10
Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова
У поїзді з Івано-Франківська до Черкас народилася дитина
16 квiтня, 11:56
У Берліні проходить зустріч у форматі «Рамштайн»
Федоров на відкритті «Рамштайну» зробив заяву про втрати РФ
15 квiтня, 17:55

Суспільство

Обмін полоненими. Омбудсмен розповів про цивільних, яких вдалося визволити з неволі
Обмін полоненими. Омбудсмен розповів про цивільних, яких вдалося визволити з неволі
Уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей зниклих безвісти і полонених захисників
Уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей зниклих безвісти і полонених захисників
«Це хуліганство, а не замах». Садовий розповів подробиці обливання у центрі Львова
«Це хуліганство, а не замах». Садовий розповів подробиці обливання у центрі Львова
МОЗ почало розброньовувати медиків для потреб армії
МОЗ почало розброньовувати медиків для потреб армії
«Сталевий фронт» Ахметова передав «Азову» техніку на 12 млн грн
«Сталевий фронт» Ахметова передав «Азову» техніку на 12 млн грн
Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині
Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua