«Обережно». Синоптикиня розповіла, на яку погоду очікувати 6 серпня

Українців закликали бути обережними під час негоди

У середу, 6 серпня, погода в Україні буде контрастною: на півдні країни очікується сильна спека, на заході та півночі – грози й зливи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталію Діденко.

Вона зазначає, що найспекотніше буде на півдні країни – там температура повітря підніметься до +33…+37°C. У східних областях стовпчики термометрів сягнуть +29…+33°C, у центрі – +28…+33°C, а от на Вінниччині буде значно прохолодніше – лише +24…+26°C.

На півночі температура коливатиметься в межах +25…+28°C. Наталія Діденко додала, що найсвіжіше буде на заході – +21…+25°C.

Прогноз температури повітря на середу, 6 серпня фото: синоптикиня Наталія Діденко

За словами синоптикині, атмосферний фронт принесе дощі та грози до західних і північних областей, а також до Вінницької, частини Полтавської та Черкаської областей. На решті території збережеться суха погода.

Погода в Києві

У Києві 6 серпня очікується гроза, місцями – зливи, шквальний вітер і град. Температура повітря в столиці сягне +26°C. «При грозі може сильно линути, рвонути шквалистий вітер і град. Обережно!», – наголосила фахівчиня.

Вона додала, що після проходження фронту температура повітря знизиться на кілька градусів.

Варто додати, що загалом синоптики прогнозували сухий і спекотний серпень. Цього місяця очікується середня місячна температура до 20–26°, що на 1,5–2° вище за норму. В західних областях стовпчик термометра підніметься до 17–20°, а в Карпатах – до 14-16°.

Нагадаємо, що «Главком» зібрав добірку продуктів, страв та напоїв, які можна їсти, щоб освіжитися. Зокрема, гарячий супчик здатний охолодити та підтримати баланс води, а от морозиво - підняти температуру організму й зробить іще спекотніше. Загалом експерти радять їсти літні страви з двох типів продуктів: тих, котрі майже повністю складаються з води та підтримують водний баланс, і тих, котрі змушують вас пітніти, самоохолоджуючись.

Варто додати, що екстремальні погодні умови призводять до зростання цін на продукти по всьому світу. Стрибки цін на харчі поширювалися з окремих регіонів по всьому світу через торгівлю, ринкову спекуляцію та «погану політику».