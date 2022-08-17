Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Грозові дощі та спека до +33: якою буде погода 17 серпня

Альона Боженко
glavcom.ua
Грозові дощі та спека до +33: якою буде погода 17 серпня
Прогноз погоди на 17 серпня
фото із відкритих джерел

У Києві 17 серпня також прогнозують короткочасні дощі

В Україні у середу, 17 серпня, синоптики прогнозують грози та зливи. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Температура повітря на півночі та в центрі вдень буде +25...+27 градусів, на сході +29...+33.

На півдні синоптики вдень прогнозують +27...+29 градусів, а у західних областях стовпчик термометра вдень покаже +21...+27, на Закарпатті - до +30. 

У Києві 17 серпня також прогнозують короткочасні дощі, удень з грозами. Температура вночі +17...+19, вдень +25...+27 градусів.

Через грози в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях встановлено перший рівень небезпеки, жовтий.

Грозові дощі та спека до +33: якою буде погода 17 серпня фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна. 

Читайте також: 17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Теги: дощ Україна прогноз погоди

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато машин перетворились на човники
Негода в Одесі: наслідки вражають (відео)
Вчора, 17:56
У Київській області повністю знеструмлено сім населених пунктів, 13 – частково
На Київщині через негоду сталися масові відключення електрики
3 серпня, 20:53
Негода у Мелітополі: вітер зірвав дах будинку, під завалами люди (фото, відео)
Негода у Мелітополі: вітер зірвав дах будинку, під завалами люди (фото, відео)
1 серпня, 13:12

Суспільство

Грозові дощі та спека до +33: якою буде погода 17 серпня
Грозові дощі та спека до +33: якою буде погода 17 серпня
17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
НСЖУ просить про допомогу для підрозділу, в якому служить журналіст
НСЖУ просить про допомогу для підрозділу, в якому служить журналіст
Не дідусі й бабусі. В Україні стартує соціальна реклама, яка змінює образ ветерана
Не дідусі й бабусі. В Україні стартує соціальна реклама, яка змінює образ ветерана
Повалій вирушила в тур до 85-річчя Кобзона
Повалій вирушила в тур до 85-річчя Кобзона
Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників ворогів
Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників ворогів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
84K
Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм
81K
«Що робить Коломойський у під'їзді?». Чубаров показав цікаве фото
80K
Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів
76K
Окупація України: Кремль назвав місце завершення війни
51K
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму

Новини

Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки
Вчора, 14:24
Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Вчора, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Вчора, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Вчора, 13:45
Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників
Вчора, 13:40
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Вчора, 13:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту