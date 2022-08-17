Грозові дощі та спека до +33: якою буде погода 17 серпня

У Києві 17 серпня також прогнозують короткочасні дощі

В Україні у середу, 17 серпня, синоптики прогнозують грози та зливи. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Температура повітря на півночі та в центрі вдень буде +25...+27 градусів, на сході +29...+33.

На півдні синоптики вдень прогнозують +27...+29 градусів, а у західних областях стовпчик термометра вдень покаже +21...+27, на Закарпатті - до +30.

У Києві 17 серпня також прогнозують короткочасні дощі, удень з грозами. Температура вночі +17...+19, вдень +25...+27 градусів.

Через грози в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях встановлено перший рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна.