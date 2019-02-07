Хто з політиків найбільше бреше? Новий рейтинг VOX



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Серед 248 проаналізованих цитат Юлії Тимошенко, правда становить лише 31%, при цьому відсоток маніпуляцій - 27%, брехні - 33%, перебільшення - 8%

Рейтинг брехунів і маніпуляторів очолила Юлія Тимошенко, друге і третє місця посіли Вадим Рабінович та Олег Ляшко

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко очолила рейтинг брехунів і маніпуляторів за 2018 рік. Рейтинг аналітичної платформи VoxUkraine і журналу «Новий час» оприлюднили сьогодні, 7 лютого, на прес-конференції, інформує Depo.ua.

Так, серед 248 проаналізованих цитат Тимошенко, правда становить лише 31%, при цьому відсоток маніпуляцій - 27%, брехні - 33%, перебільшення - 8%.

«Наприклад, вона часто говорила про те, що економіка України впала вдвічі, що не відповідає дійсності. Економіка впала на 11,7% і цей показник вона могла б використовувати, але використала більш яскравий, дратівливий показник», - сказала медіа-директор VoxUkraine і редактор проекту VoxCheck Олена Шкарпова.

За її словами, друге місце в рейтингу посів співголова «Опозиційної платформи - За життя» Вадим Рабінович, у висловлюваннях якого відсоток маніпуляцій становить 24%, брехні - 40%, перебільшення - 4%, правди - 32%. "У нього практично такий же показник правди, як і в Тимошенко, - 32%. «Ми проаналізували 444 висловлювання з його виступів», - повідомила Шкарпова.

Третє місце дісталося лідеру «Радикальної партії» Олегу Ляшку. Автори рейтингу дослідили 285 його цитат, в яких відсоток маніпуляцій склав 17%, брехні - 31%, перебільшення - 11%, правди - 41%.

Також у 139 цитатах співголови партії «Опозиційна платформа - За життя» Юрія Бойка виявили 19% маніпуляцій, брехні - 24%, перебільшення - 13%, а правди - 45%.

Крім того, експерти дослідили 236 цитат чинного президента Петра Порошенка, в заявах якого виявили маніпуляцій - 15%, брехні - 17%, перебільшення - 12%, правди - 56%.

Загалом було проаналізовано 1962 два висловлювання політиків на тему реформ і фінансування армії, стану економіки та боротьби з корупцією, медицини та освіти, пенсій і субсидій.

«Ми відстежували представлених тут політиків протягом року на центральних телеканалах, а також у найбільших медіа. Ми дивилися, які коментарі вони давали, інтерв'ю. Ми не перевіряли регіональні медіа, оскільки дуже часто політики просто повторюють те, що вони сказали вже у центральних медіа», - розповіла Шкарпова.

Нагадаємо, українські політики Вадим Рабинович, Юлія Тимошенко і Юрій Бойко очолили рейтинг маніпуляторів і брехунів за підсумками третього кварталу 2018 року.