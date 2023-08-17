Нардепу Дмитруку «соромно», що Московський патріархат виселяють із Лаври

Москва радить духовенству сидіти в Україні і продовжувати підривну діяльність попри виселення з Лаври

Нардеп Артем Дмитрук, який є давнім прибічником УПЦ МП та обіцяв хресний хід проти влади через боротьбу із підрозділом російської церкви в Україні, прокоментував події біля Києво-Печерської лаври. Обурення нардепа викликало те, що поліцейський ввімкнув російську пісню перед вірянами. Він назвав подію «кричущою» та заявив, що «Ісус Христос – не співробітник Лаври».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дмитрук став на захист прибічниць Московської церкви і порівняв увімкнення російської пісні із «газовими печами», вочевидь маючи на увазі концтабори, де спалювали ув'язнених.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні сталася кричуща подія. Співробітник поліції діалогу почав провокувати вірян, ображаючи їхню віру. При цьому у своїй недоумкуватості не розуміючи, що Ісус Христос – це не співробітник Лаври чи якоїсь громади. Влаштовуючи образливе прослуховування огидного тексту, він образив як християн, так і мусульман усього світу. Це порушення закону вчинив співробітник, поставлений цей закон захищати. Соромно та гірко. Спочатку гоніння на Лавру, тепер гоніння на Християнство загалом, а далі що? Газові печі?» – прокоментував нардеп.

Нардеп Дмитрук відреагував на інцидент біля Лаври фото: скріншот

Зазначимо, 16 серпня 2023 року віряни Московської церкви в Україні прийшли на читання акафіста перед входом на територію Києво-Печерської лаври, яку правоохоронці закрили для відвідувачів з 11 серпня. Відтак, коли розпочалася молитва, один зі співробітників поліції ввімкнув на своєму смартфоні пісню. До слова, російська пісня, яку ввімкнув правоохоронець, має назву «Это Господь-Господь и Иисус Христос». Вона вийшла у 2013 році та містить слова російського протоієрея РПЦ, прихильника війни Росії проти України, Дмитра Смирнова, який внесений до бази ворогів України центром «Миротворець».

Зазначимо, правоохоронці слідкують за порядком біля Лаври та попереджають конфлікти. Так, 13 серпня біля входу на територію Києво-Печерської Лаври віряни Московської церкви спровокували сутички з поліцією.

Нагадаємо, раніше Дмитрук заявив, що церковні конфлікти нібито зараз «невигідні» Україні, тому що триває війна, а сварки «розхитують» положення всередині країни. Тому нардеп пропонує залишити Московську церкву, адже вона є найбільшою в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також нардеп вважає «неправильним», що українське суспільство звільняється від наративів Московської церкви, а парафії Московського патріархату переходять до Православної церкви України. За його словами, релігійна деокупація не потрібна українцям, бо «владі не вигідно, щоби відбирали храми, палили храми, билися біля Лаври».

Зазначимо, що Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині. У 2021 році його вигнали з фракції «Слуга народу».

До слова, правоохоронці продовжують виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Для відвідувачів від 11 серпня тимчасово закритий доступ на територію Печерського монастиря Лаври.