Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нардепу Дмитруку «соромно», що Московський патріархат виселяють із Лаври

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардепу Дмитруку «соромно», що Московський патріархат виселяють із Лаври
Поліцейський ввімкнув на своєму смартфоні російську пісню «Это Господь-Господь и Иисус Христос» під час молитви вірян УПЦ МП
фото: скріншот з відео

Москва радить духовенству сидіти в Україні і продовжувати підривну діяльність попри виселення з Лаври

Нардеп Артем Дмитрук, який є давнім прибічником УПЦ МП та обіцяв хресний хід проти влади через боротьбу із підрозділом російської церкви в Україні, прокоментував події біля Києво-Печерської лаври. Обурення нардепа викликало те, що поліцейський ввімкнув російську пісню перед вірянами. Він назвав подію «кричущою» та заявив, що «Ісус Христос – не співробітник Лаври».

Дмитрук став на захист прибічниць Московської церкви і порівняв увімкнення російської пісні із «газовими печами», вочевидь маючи на увазі концтабори, де спалювали ув'язнених. 

«Сьогодні сталася кричуща подія. Співробітник поліції діалогу почав провокувати вірян, ображаючи їхню віру. При цьому у своїй недоумкуватості не розуміючи, що Ісус Христос – це не співробітник Лаври чи якоїсь громади. Влаштовуючи образливе прослуховування огидного тексту, він образив як християн, так і мусульман усього світу. Це порушення закону вчинив співробітник, поставлений цей закон захищати. Соромно та гірко. Спочатку гоніння на Лавру, тепер гоніння на Християнство загалом, а далі що? Газові печі?» – прокоментував нардеп.

Нардеп Дмитрук відреагував на інцидент біля Лаври
Нардеп Дмитрук відреагував на інцидент біля Лаври
фото: скріншот

Зазначимо, 16 серпня 2023 року віряни Московської церкви в Україні прийшли на читання акафіста перед входом на територію Києво-Печерської лаври, яку правоохоронці закрили для відвідувачів з 11 серпня. Відтак, коли розпочалася молитва, один зі співробітників поліції ввімкнув на своєму смартфоні пісню. До слова, російська пісня, яку ввімкнув правоохоронець, має назву «Это Господь-Господь и Иисус Христос». Вона вийшла у 2013 році та містить слова російського протоієрея РПЦ, прихильника війни Росії проти України, Дмитра Смирнова, який внесений до бази ворогів України центром «Миротворець».

Зазначимо, правоохоронці слідкують за порядком біля Лаври та попереджають конфлікти. Так, 13 серпня біля входу на територію Києво-Печерської Лаври віряни Московської церкви спровокували сутички з поліцією.

Нагадаємо, раніше Дмитрук заявив, що церковні конфлікти нібито зараз «невигідні» Україні, тому що триває війна, а сварки «розхитують» положення всередині країни. Тому нардеп пропонує залишити Московську церкву, адже вона є найбільшою в Україні.

Також нардеп вважає «неправильним», що українське суспільство звільняється від наративів Московської церкви, а парафії Московського патріархату переходять до Православної церкви України. За його словами, релігійна деокупація не потрібна українцям, бо «владі не вигідно, щоби відбирали храми, палили храми, билися біля Лаври».

Зазначимо, що Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині. У 2021 році його вигнали з фракції «Слуга народу».

До слова, правоохоронці продовжують виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Для відвідувачів від 11 серпня тимчасово закритий доступ на територію Печерського монастиря Лаври.

Читайте також: Усі сини Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді
Теги: Московська церква в Україні поліція Києво-Печерська лавра пісня Артем Дмитрук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній правоохоронець, який катує українців
Експравоохоронцю, який на Мелітопольщині катує українців, повідомлено про підозру
20 липня, 15:56
Верховна Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав рішуче засудити злочини, вчинені РФ проти культурної спадщини України
Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО із закликом позбавити РФ членства в організації
28 липня, 11:44
Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років
Убив і спалив банкіра: поліція затримала підозрюваного у злочині киянина (фото, відео)
29 липня, 16:12
Дружина Медведчука Оксана Марченко є хрещеною матір’ю одного з двох дітей Холодова
Кум Медведчука зі «Слуги народу» складає мандат
31 липня, 17:25
Зрадник Олег Царьов захищає Московську церкву та попів, які тікають у Росію
Царьов розказав, яка халепа чекає на московських попів, які тікають з України в Росію
4 серпня, 09:29
Тризуб на Батьківщину-мати встановлюватимуть завтра
Завадили погода та ракетна атака: тризуб на «Батьківщину-матір» встановлять завтра
5 серпня, 21:53
Чоловік з гранатою зайшов із погрозами в гараж, де знаходилось семеро громадян
На Київщині житель Вишгорода підірвав дві гранати у гаражі (відео)
8 серпня, 17:51
Такі наклейки з'явилися на вулицях Кракова
На вулицях однієї з країн ЄС з’явилися наклейки з закликом вступати до «Вагнера» (фото)
12 серпня, 02:21
Мотоцикл у порушника вилучили й передадуть поліції
Нагадував звук «Шахеда» – на Чернігівщині у чоловіка відібрали мотоцикл
13 серпня, 18:14

Суспільство

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» доставив швидкі та велику партію медобладнання лікарням на передовій
Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» доставив швидкі та велику партію медобладнання лікарням на передовій
Нардепу Дмитруку «соромно», що Московський патріархат виселяють із Лаври
Нардепу Дмитруку «соромно», що Московський патріархат виселяють із Лаври
Надягнув обручку коханій у труні: наречений загиблої на фронті Юлії Шевченко поділився спогадами
Надягнув обручку коханій у труні: наречений загиблої на фронті Юлії Шевченко поділився спогадами
Сонячно та спекотно: прогноз погоди до кінця тижня
Сонячно та спекотно: прогноз погоди до кінця тижня
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії
Мовний скандал у Харкові: працівник піцерії відмовився обслуговувати українською (відео)
Мовний скандал у Харкові: працівник піцерії відмовився обслуговувати українською (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
14K
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
11K
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони
7728
У Росії помер генерал, другий за день
7557
«Зараз чи ніколи». Лідери США, Японії та Південної Кореї скликають екстрений саміт
4613
Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву

Новини

Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Сьогодні, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту