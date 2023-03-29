Істерика через закордонний паспорт. Митрополит Павло обізвав журналістів «Главкома» (відео)

Митрополит Павло також заявив, що не збирається покидати територію Києво-Печерської лаври

Митрополит УПЦ МП Павло знайшов виправдання, чому робив закордонний паспорт, та обізвав журналістів «Главкома» «наклепниками». Про це він заявив у коментарі виданню «Радіо Свобода».

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Митрополит Павло стверджує, що звертався у сервісний центр, щоб буцімто повідомити про зникнення паспорта під час обшуків.

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«Я журналістів не бачу, я бачу одних наклепників. Вони (журналісти – «Главком») написали, що я вже виїжджаю з рідними. То з ким у такому випадку говорити», – розізлився митрополит.

Залишати територію Лаври митрополит поки не збирається.

«Якщо заповідник предоставить документи, про які казали в ООН, тоді будемо дивитись», – сказав він.

Тоді у Павла поцікавилися, чому монахи МП вивозили майно, якщо ніхто не виїжджатиме з лаври.

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«Тому що своє вивозять… Ви ж, коли переїжджаєте на другу квартиру, вивозите? Вивозите… Масово ніхто нічого не вивозить, от ви цією брехнею займаєтеся, вводите людей в оману», – відповів митрополит.

На уточнювальне запитання, куди ж монахи подадуться, якщо все-таки доведеться піти, Павло заявив, що більше «ні з ким не буде говорити». Після цього митрополит Павло сів у чорний мерседес та покинув територію Лаври.

Раніше журналісти «Главкома» застукали у паспортному столі митрополита Павла.

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На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення. Попри те, що митрополит Павло заявив, ніби втратив паспорт під час обшуків, у відео чутно, що він оформлює саме закордонний паспорт

Нагадаємо, що в зв'язку з розірванням адміністрацією заповідника договору, сьогодні монахи УПЦ МП звільнили усі приміщення Києво-Печерської лаври.

Договір на оренду храмів та приміщень лаври був укладений ще за часів президентства Януковича. Згідно з умовами, московські священники вільно і безкоштовно користувались держмайном.