Чекав на захоплення Києва: прислужник монастиря УПЦ МП постане перед судом

Обвинувачений виправдовував злочинні дії армії РФ на території України

У Києві судитимуть прислужника одного з монастирів УПЦ Московського патріархату за виправдовування збройної агресії Росії проти України. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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«Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно прислужника одного з монастирів Української православної церкви Московського патріархату за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений в одному з месенджерів вступив до проросійських спільнот. Він виправдовував злочинні дії армії РФ на території України та чекав захоплення окупантами столиці й інших регіонів країни.

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Раніше повідомлялося, що у Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви. Він публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Обвинувальний акт направлено до суду.

Також священник Московського патріархату з Донеччини отримав сім років в’язниці.