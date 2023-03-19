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Ієрарх УПЦ МП намагається вислизнути з-під санкцій Зеленського

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Ієрарх УПЦ МП намагається вислизнути з-під санкцій Зеленського
Підставами, що послужили для накладення санкцій, стало те, що митрополит Лука підтримує дії та політику РФ
фото: hramzp.ua

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука судиться з президентом

Верховний суд 16 березня отримав позовну заяву від митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки (в миру – Андрій Коваленко). Ієрарх судиться з президентом Володимиром Зеленським, третьою особою вказані СБУ та Рада нацбезпеки і оборони, повідомляє «Главком».

Ієрарх УПЦ МП намагається вислизнути з-під санкцій Зеленського фото 1
дані держпорталу «Судова влада України»

Митрополит Лука просить суд визнати протиправним та скасувати Указ президента від 11 грудня 2022 року №863. Згідно з цим документом, стосовно церковнослужителя запроваджено 14 видів персональних санкцій на п’ять років. Йдеться про тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва з іноземними державами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення та інші.

За даними НАЗК, підставами, що послужили для накладення санкцій, стало те, що митрополит Лука підтримує дії та політику РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці.

Додамо, що у 2018 році митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП потрапив до бази «Миротворця».

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року СБУ взялася перевіряти діяльність філій РПЦ в Україні. Також президент Володимир Зеленський натякнув, що роботу УПЦ в Україні можуть заборонити.

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Теги: церква санкції Московська церква в Україні

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