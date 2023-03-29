Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври

29 березня митрополит Павло покинув територію Києво-Печерської лаври

В останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври на території святині зібралося чимало вірян Московського патріархату. Коли митрополит Павло (Петро Лебідь, також відомий за прізвиськом «Паша Мерседес») покидав територію Лаври, віряни впали на коліна перед чорним мерседесом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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Владика Павло після завершення літургії закликав прихожан церкви приходити завтра на молитву та на літургію. Тобто, незважаючи на вимогу держави звільнити стіни Лаври сьогодні, 29 березня, владика Павло закликає і далі тут проводити богослужіння.

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Після служби Павла (Лебідя) провели до його резиденції, де він пересів у Mercedes та виїхав з монастиря. Віряни проводжали митрополита Павла зі сльозами на очах та падали перед ним на коліна. У багажнику автомобіля також помітили ікони, які митрополит Павло вирішив вивезти із Лаври з собою.

Митрополит Павло покидає Києво-Печерську лавру

Одна із співрозмовниць «Главкома» повідомила, що наразі із Почаєва та з Одеси їдуть віряни підтримати Московський патріархат. Віряни вважають, що Московська церква обов'язково повернеться до Києво-Печерської лаври, а також бурхливо звинувачують українську владу та ПЦУ.

«Що вони нам дали сьогодні? Війну, руйнування, ЛГБТ, а зараз дібралися до канонічного православ’я! Руки геть від наших великих святинь, від нашої Києво-Печерської та Почаївської лаври, не дамо вам! Навіть якщо ви нас виженете, ми все рівно сюди прийдемо, тут будуть лише наші священнослужителі», – обурюється жінка.

Нагадаємо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

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Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

Зазначимо, що митрополит Павло назвав дату, коли московські священники повернуться в Лавру. Служителі Московської церкви також пообіцяли влаштувати різню після виселення УПЦ МП із Лаври.