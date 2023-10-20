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Україна виводить рибне господарство із «тіні»: зроблено перший крок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна виводить рибне господарство із «тіні»: зроблено перший крок
У рибному господарстві очікуються суттєві зміни – цифровізація галузі
фото з відкритих джерел

Запроваджується можливість надання/отримання адміністративних та інших послуг галузі рибного господарства в електронній формі

Починаючи із 19 жовтня в Україні розпочала роботу Єдина державна електронна система управління галуззю рибного господарства (еРиба). Про це повідомляє пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Наразі доступний перший її компонент – декларування права на промислове рибальство в електронній формі.

«Це перший крок до цифровізації галузі рибного господарства і виведення рибного господарства із «тіні» та мінімізація корупційних ризиків шляхом трансформації дозвільних процедур в електронну форму», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, електронне декларування зменшує навантаження на суб’єктів рибного господарства через спрощення процедур отримання ними документів дозвільного характеру. Запроваджується можливість надання/отримання адміністративних та інших послуг галузі рибного господарства в електронній формі. Послуга надається безкоштовно в режимі онлайн.

Раніше повідомлялося, що у квітні вступив в дію закон, спрямований на створення сприятливих умов ведення рибного бізнесу в Україні. Закон запроваджує інноваційні методи державного управління та сучасні механізми цифровізації галузі рибного господарства. 

Теги: закон рибальство

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