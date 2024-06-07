Уряд прибрав скандальну умову для отримання відстрочки від мобілізації

Раніше Кабмін запровадив умову щодо висновку ЛКК для отримання відстрочки, хоча закон про мобілізацію цього не вимагає

Уряд прибрав з умов надання відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи наявність висновку ЛКК

Сьогодні, 7 червня, Кабмін виключив з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку для доглядачів за особами з інвалідністю II групи, висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Виключено з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації, норми щодо подання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи)», – йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабмін постановою №560 додав до переліку документів для отримання відстрочки, що мають перевіряти ТЦК в осіб, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю ІІ групи, документ, який не був передбачений законом 3633-lX про посилання мобілізації. Йдеться про висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді.

Після цього народний депутат України Ігор Фріс заявив, що уряд почав безпідставно розширювати дію нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами. Зокрема таке порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов'язаних, які мають доглядати за рідними, що мають другу групу інвалідності.

Політик зазначає: у нещодавно ухваленому Верховною Радою законі про мобілізацію пункт, який визначає причини відстрочки від мобілізації, викладений чітко і зрозуміло, там немає якогось подвійного тлумачення цих норм, але Кабмін чомусь вирішив, що має право трактувати закон на свій розсуд.

Згодом громадяни з інвалідністю звернулися до президента України Володимира Зеленського із проханням подати звернення до Кабміну щодо виправлення положень постанови №506 від 16 травня, яка регламентує виконання нового закону про мобілізацію. Авторка петиції Валентина Войтенко просить президента подати офіційне звернення до Кабміну щоб прибрали речення щодо ЛКК і постійний догляд для осіб з інвалідністю ІІ групи.