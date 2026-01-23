Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко

Лідерка «Батьківщини» подякувала партії за те, що вона врятувала її від в'язниці

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко повідомила, що заставу за неї допомогли внести представники її політсили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис депутатки.

Парламентарка подякувала своїй політсилі за допомогу у внесенні «драконівської непосильної застави». Тимошенко зазначила, що кожна внесена гривня «врятувала її свободу і право далі захищати країну».

«Ви не просто врятували мене від вʼязниці, куди руками маріонеточних «антикорупціонерів» планували запроторити мене політичні кілери. Ви продемонстрували, що в Україні є сила, здатна захистити суверенітет нашої держави, наші національні інтереси від зазіхань з будь-якої сторони. І ця сила – це ви, моя рідна команда», – заявила вона.

Нагадаємо, за лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко внесено 33 млн грн застави. Раніше нардепка стверджувала, що не планує вносити особисті кошти на заставу, яку їй визначив Вищий антикорупційний суд.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

До слова, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ про арешт майна народної депутатки і голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.