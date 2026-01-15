Головна Країна Кримінал
«Крок, який може коштувати життя». Ексдружина Льовочкіна заявила на нього в поліцію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Крок, який може коштувати життя». Ексдружина Льовочкіна заявила на нього в поліцію
Художниця раніше заявляла про переслідування та погрози з боку політика
Зінаїда Кубар звинувачує Льовочкіна в посяганні на приватне життя та в домашньому насильстві

Колишня цивільна дружина народного депутата, ексголови Адміністрації президента часів Януковича Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар подала заяви в Національну поліцію України проти свого ексчоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис жінки.

Кубар звинуватила політика в порушенні недоторканості приватного життя, домашньому насиллі та примушенні до «відновлення сімʼї». Подані заяви стосуються:

  • статті 151-2 ККУ, примушення до «відновлення сімʼї», яке виражається у психологічному терорі, стеженні, погрозах та злочинному тискові на мого чоловіка
  • статті 126-1 ККУ, домашнє насильство. «Протягом нашого спільного проживання Сергій застосовував до мене силу, про що є підтвердження лікарів та фіксація виклику національної поліції (яка, звичайно, не захотіла тоді відкривати справу)», – заявила художниця.
  • статті 182 ККУ, порушення недоторканості приватного життя. «Сергій дозволив собі нечуване: він присилав інтимні відео, зроблені без мого дозволу під час нашого спільного проживання у минулому, моєму теперішньому чоловікові. Це неймовірна ницість. Я не можу уявити, як нормальна людина таке робить», – розповіла Кубар.
  • стаття 289 ККУ. «Йдеться про викрадення мого автомобіля – мабуть, з метою продемонструвати мою крайню вразливість та готовність Сергія на будь-які злочинні заходи, щоб мене налякати», – наголосила ексдружина Льовочкіна.

Колишня Льовочкіна стверджує, що до останнього «не хотіла виносити «брудну білизну» та сподівалася, що між нами все в минулому».

«Сергій так не вважає. Він вважає, що я його власність, а він всемогутній вершитель долі. І поки що він правий: в Україні такі діячі, як Сергій, відчувають себе дуже добре та не мають кордонів. Тому для мене це відчайдушний крок, який може коштувати мені здоровʼя та навіть життя. Але я не боюся», – заявила вона.

Крім того, Кубар стверджує, що політик причетний до переведення її теперішнього коханого в іншу військову частину, яка розташована в Одесі. «Сергію Льовочкіну поки вдається свій задум. Мого чоловіка відправлено в іншу військову частину, яка знаходиться в Одесі. Що з ним далі буде, я не знаю. На жаль, розголос ситуації не призвів до реакції керівництва ДПСУ, яке підписало цей проплачений наказ. Наслідки можуть бути жахливими. Тому я вирішила піти законним шляхом та розповісти все», – каже вона.

Нагадаємо, художниця Зінаїда Кубар заявила про переслідування та погрози з боку Сергія Льовочкіна. Ексдружина депутата звинуватила депутата в переведенні її коханого, який є чинним військовослужбовцем, до іншого підрозділу.

Жінка стверджувала, що неодноразово отримувала погрози від політика. За словами Кубар, він погрожував, що в її коханого будуть великі проблеми зі службою.

Теги: суд Сергій Льовочкін

