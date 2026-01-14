Головна Країна Політика
Помер 52-річний нардеп та сценарист «Кварталу 95» Олександр Кабанов

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Депутати повідомили про смерть нардепа Олександра Кабанова від «Слуги народу»

Стало відомо про смерть народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Кабанова. Політик пішов із життя у віці 52 років. Про його смерть повідомили народні депутати Жан Беленюк та Олексій Гончаренко у своїх Telegram-каналах, передає «Главком».

Олександр Кабанов був народним депутатом України дев'ятого скликання. Також раніше Олександр Кабанов був відомий як сценарист студії «Квартал 95». Колега депутата Жан Беленюк, який повідомив про його смерть, деталей не розголошував. «За моєю інформацією, помер нардеп Олександр Кабанов», – написав він.

Також смерть Олександра Кабанова повідомив нардеп від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко. «Помер депутат від «слуг народу» Олександр Кабанов», – повідомив він.

Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 року у Запоріжжі. Вищу освіту Олександр Кабанов здобував у Запорізькому медичному інституті за спеціальністю «Лікар-психотерапевт». Також нардеп закінчив Московську медичну академію імені І. М. Сєченова, де здобув знання за спеціальністю «Психотерапія». 

Олександр Кабанов свого часу працював дитячим психотерапевтом, а також сценаристом студії «Квартал 95». У 2019 році був кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах.

Торік після тривалої хвороби помер народний депутат фракції «Слуга Народу» від Дніпровського району Києва Сергій Швець. Сергій Швець був відомий широкій громадськості як журналіст, який тривалий час працював на телеканалі «1+1». Зокрема, він був спеціальним кореспондентом та ведучим програм, зокрема ТСН, «Сніданок з 1+1» та «ТСН-Варта».

Нагадаємо, що 26 травня 2025 року, на 86-му році життя помер громадсько-політичний діяч, народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич. Юрій Гнаткевич був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році був умовно засуджений за «антирадянську агітацію» – за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу. 

