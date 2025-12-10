Ексдружина Льовочкіна звинуватила його у погрозах та переслідуванні

За словами Зінаїди Кубар, Льовочкін причетний до переведення її коханого до іншого підрозділу Сил оборони

Колишня цивільна дружина народного депутата, ексголови Адміністрації президента часів Януковича Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар заявила про переслідування та погрози з боку політика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кубар.

Ексдружина звинуватила депутата в переведенні її коханого, який є чинним військовослужбовцем, до іншого підрозділу. «Мені дуже гірко це писати, але я маю підстави заявити публічно: рішення щодо місця служби військовослужбовця, з яким я перебуваю у стосунках, ухвалюються під впливом Льовочкіна, колишнього глави Адміністрації президента часів Януковича. Формально – наказом голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека. І я впевнена в тому, що кажу», – написала вона.

Кубар назвала стосунки Льовочкіним «однією великою помилкою». «Не секрет, що довгі роки я провела разом із Сергієм Льовочкіним, у нас є спільні діти. Стосунки з Сергієм були однією великою помилкою, але з таких помилок і складається життя. Ми з Сергієм давно не разом, і шлях, яким я йду сьогодні, визначений роботою з військовими, ветеранами, волонтерством і мистецькими проєктами на підтримку тих, хто захищає Україну. Про це зокрема мій проєкт Art Rehub, який був заснований у 2015 році», - розповіла Кубар.

Жінка стверджує, що неодноразово отримувала погрози від політика. За словами Кубар, він погрожував, що в її коханого будуть великі проблеми зі службою.

«Сергій не зрозумів і не прийняв, що я не його власність. Упродовж тривалого часу я отримувала від Льовочкіна повідомлення з погрозами, приниженням і прямими натяками на те, що мого партнера можуть «покарати службою», що і сталося. Він дозволяв собі погрози і щодо мене, і щодо мого партнера, а також вирішив замовити стеження за мною. Може, я зачепила його чоловіче его. Я не знаю. Я блокувала ці повідомлення, бо не хотіла робити це публічним. Але є межа, за якою мовчання стає небезпечним», – каже вона.

Колишня цивільна дружина Льовочкіна каже, що її нинішнього обранця несподівано перевели в інший підрозділ. За словами жінки, рішення було ухвалено «в тіні та без пояснення».

«Рішення прийшло «з самого верху». Командири були в шоці! Це абсолютно точно не випадковість, коханий нікуди не планував переводитися, його командири ним задоволені. Згори такі рішення просто так не прилітають. Моєму коханому чоловікові за честь захищати Україну. Він не боїться викликів. І цей допис не про місце служби, а про сам факт, що маргінальний проросійський політик досі може впливати на рішення в Силах оборони України», – стверджує вона.

Як відомо, у 2019 році Льовочкін був обраний народним депутатом девʼятого скликання від «Опозиційної платформи – За життя» пʼятим номером у списку як член партії.

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Льовочкін виїхав у Венецію, після чого зник з публічної площини. За ці роки депутат неодноразово приїжджав та покидав Україну. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Сергій Льовочкін мешкає в особняку на Лазурному узбережжі: вілла екснардепа добре охороняється та оснащена камерами відеоспостереження.

Згідно з аналітикою «Чесно», Сергій Льовочкін увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради девʼятого скликання. За даними дослідження Сергій Льовочкін пропустив 40% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. У 2022 році, за даними аналітиків, пропустив всі засідання Ради.