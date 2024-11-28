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Безкоштовне паркування для військових та ветеранів у Києві: як активувати пільгу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Безкоштовне паркування для військових та ветеранів у Києві: як активувати пільгу
Для безоплатного паркування військові та ветерани мають підтвердити свій статус у застосунку «Київ Цифровий»
фото з відкритих джерел

Для захисників у застосунку «Київ Цифровий» доступний спеціальний статус із правом на безкоштовне паркування

Військові та ветерани тепер можуть паркуватися безоплатно в Києві, для цього потрібно лише підтвердити свій статус у застосунку «Київ Цифровий».

«Для наших захисників доступний спеціальний статус із правом на безкоштовне паркування», – ідеться в повідомленні «Київ Цифровий» у Telegram

Військові та ветерани тепер можуть паркуватися безоплатно в Києві
Військові та ветерани тепер можуть паркуватися безоплатно в Києві
фото: Київ цифовий

У повідомленні вказується, що для реалізації цієї можливості потрібно зайти до профілю, підтвердити статус захисника через Дію або BankID  та обрати «Погодинне паркування», зазначити номер авто та паркінг.

Нагадаємо, застосунок «Київ Цифровий» додав нові функції для власників авто. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич. Відтепер користувачі зможуть отримувати інтерактивні сповіщення про своє паркування прямо на заблокованому екрані телефону, що допоможе не пропустити час завершення паркування та уникнути зайвих витрат. 

Так, для користувачів Android додано інтерактивні сповіщення, які дають змогу контролювати час паркування навіть при заблокованому екрані. 

А для користувачів iOS з’явилась функція Live Activity, що надає зручний спосіб стежити за активним паркуванням.

Раніше застосунок «Київ Цифровий» тестував нову функцію – оплата проїзду в наземному громадському транспорті без валідатора.

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Теги: Telegram Київ ветеран парковка

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