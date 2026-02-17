РФ атакувала критичну інфраструктуру Херсонської області: запроваджено екстрені відключення

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів пошкоджень зазнала критична інфраструктура Херсонської громади

Російські війська вкотре завдали масованих ударів по критичній інфраструктурі Херсонської області. Внаслідок влучань у регіоні зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням та водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника Херсонської ОВА Ярослава Шанька у соцмережі.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Шанько повідомив, що досі знеструмлено багато побутових споживачів та об’єкти життєзабезпечення міста в Дніпровському районі.

Крім того, за його словами, на вечір можливі перебої з водопостачанням в районі ХБК та центральній частині Херсона.

Ярослав Шанько просить мешканців запастить терпінням і зробити усі необхідні запаси.

«Зарядіть гаджети і зробіть необхідний запас води. За потреби – скористайтесь Пунктами незламності. Прошу поставитись до тимчасових незручностей з розумінням», – написав Шанько.

Загалом, за даними Херсонської ОВА, станом на вечір 17 лютого через обстріли понад 55 тисяч споживачів у Херсоні та області залишаються без електроенергії. Пріоритетом для ремонтних бригад є заживлення об'єктів водоканалу та лікарень.



Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього ворожого удару. Зазначається, що унаслідок удару пошкоджено пожежний автомобіль. Особовий склад від ворожої атаки не постраждав.

