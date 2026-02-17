Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

РФ атакувала критичну інфраструктуру Херсонської області: запроваджено екстрені відключення

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала критичну інфраструктуру Херсонської області: запроваджено екстрені відключення
Сильних пошкоджень зазнала критична інфраструктура Херсонської громади
фото з відкритих джерел

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів пошкоджень зазнала критична інфраструктура Херсонської громади

Російські війська вкотре завдали масованих ударів по критичній інфраструктурі Херсонської області. Внаслідок влучань у регіоні зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням та водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника Херсонської ОВА Ярослава Шанька у соцмережі.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Шанько повідомив, що досі знеструмлено багато побутових споживачів та об’єкти життєзабезпечення міста в Дніпровському районі.

Крім того, за його словами, на вечір можливі перебої з водопостачанням в районі ХБК та центральній частині Херсона. 

Ярослав Шанько просить мешканців запастить терпінням і зробити усі  необхідні запаси. 

«Зарядіть гаджети і зробіть необхідний запас води. За потреби – скористайтесь Пунктами незламності. Прошу поставитись до тимчасових незручностей з розумінням», – написав Шанько.

Загалом, за даними Херсонської ОВА, станом на вечір 17 лютого через обстріли понад 55 тисяч споживачів у Херсоні та області залишаються без електроенергії. Пріоритетом для ремонтних бригад є заживлення об'єктів водоканалу та лікарень.
 
Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього ворожого удару. Зазначається, що унаслідок удару пошкоджено пожежний автомобіль. Особовий склад від ворожої атаки не постраждав.
 

Читайте також:

Теги: Херсон обстріл енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародні партнери посилюють підтримку енергетики України
Допомога енергосектору України: генератори, кошти та техніка надходять з усього світу
Вчора, 22:16
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Аварійні відключення світла запроваджено 10 лютого 2026 року у декількох областях
10 лютого, 12:38
Наслідки атаки на Одесу
Окупанти атакували Одесу дронами: є загиблий (оновлено)
9 лютого, 01:33
Унаслідок нічної атаки у Старому Добротворі постраждали 18 житлових будинків, один – зруйнований повністю
Атаковано критичну інфраструктуру на Львівщині, пошкоджені 18 будинків (фото)
7 лютого, 13:35
Президент США висловив впевненість у врегулюванні війни в Україні
Трамп попросив Путіна утриматися від обстрілів України на тиждень
29 сiчня, 19:49
Станом на вечір 28 січня без теплопостачання залишалися 639 багатоповерхівок столиці
У Києві за добу відновлено опалення у 124 будинках: скільки ще чекають на тепло
29 сiчня, 11:30
Кияни у наметі Червоного Хреста
У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси
26 сiчня, 16:44
Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому
У Києві знову майже 6 000 будинків без опалення – Кличко
24 сiчня, 09:18
Наслідки атаки на Харків
Обстріл Харкова: світлини з пошкоджених районів
24 сiчня, 04:51

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 18 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 лютого 2026: традиції та молитва
РФ атакувала критичну інфраструктуру Херсонської області: запроваджено екстрені відключення
РФ атакувала критичну інфраструктуру Херсонської області: запроваджено екстрені відключення
Понад третина українських дітей стала переселенцями через війну – ЮНІСЕФ
Понад третина українських дітей стала переселенцями через війну – ЮНІСЕФ
У Дніпрі гра в квест-кімнаті закінчилася поліцією та травмами дитини: подробиці
У Дніпрі гра в квест-кімнаті закінчилася поліцією та травмами дитини: подробиці
Дитячі виплати. Мати двійнят розповіла про пекло, яке влаштував Пенсійний фонд
Дитячі виплати. Мати двійнят розповіла про пекло, яке влаштував Пенсійний фонд
На Волині правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК за хабарі від ухилянтів
На Волині правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК за хабарі від ухилянтів

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Сьогодні, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua