Росія готує нові удари по енергетиці, поки Україна пропонує мир у Женеві – Зеленський

Президент заявив, що скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна

Глава держави заявив, що російський терор постійно «еволюціонує», що вимагає від союзників негайної реалізації мюнхенських домовленостей

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого 2026 року, зробив низку заяв на тлі підготовки української делегації до тристоронніх переговорів у Женеві та загрози масованого удару по енергосистемі. Про це інформує «Главком» з посиланням на звернення глави держави у соцмережі.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні говорив про важливі завдання для військових та української дипломатії.

Так, глава держави вкотре нагадав, що найближчим часом росіяни готуються до подальших масованих ударів по енергетиці. Тому потрібно, аби ППО була налаштована правильно.

«Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, «еволюціонують». Зло теж розвивається, на жаль. Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів. Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів», – заявив глава держави.

Тут Володимир Зеленський заявив, що без підтримки партнерів не обійтись.

«Важливо, щоб партнери не мовчали. Зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей. Наша делегація вже в Женеві, вже готується до перемовин. Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними», – додав Зеленський.

Також президент Зеленський нагадав, що напередодні чергового раунду переговорів Україна погодились на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Ален Берсе. Як повідомляє Володимир Зеленський, обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Окрему увагу приділили механізмам притягнення Москви до міжнародної відповідальності.

«Має бути більше єдності всередині Європи в роботі для притягнення Росії до відповідальності. Під час зустрічі обговорили запровадження компенсаційного механізму. Питання відповідальності за злочини – це один із факторів достойного закінчення війни», – написав президент України.