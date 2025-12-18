Головна Країна Суспільство
Як будуть вимикати світло 19 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Як будуть вимикати світло 19 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
колаж: glavcom.ua

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Завтра, 19 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Укренерго відключення світла енергетика

