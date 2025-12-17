Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик

Боргова ситуація в енергетиці досягла критичного рівня – Харченко

Загальна сума боргів в українській енергетиці становить понад 300 мільярдів гривень, з яких близько 140 мільярдів припадає на електроенергетику. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, відсутність фінансової допомоги від донорів протягом останнього року робить ситуацію критичною для галузі.

«Коштів немає, і компанії просто не можуть впоратися з борговим тягарем. Це вже не просто питання фінансів, а питання виживання енергетичної системи. Уряд не може більше ігнорувати цю проблему, якщо ми хочемо уникнути наслідків, подібних до тих, що були в 90-х роках», – зазначив Харченко.

Він підкреслив, що на боргах електроенергетичного сектора будуються нові борги, що значно ускладнює відновлення системи та її стабільність у майбутньому. Як зазначив експерт, зростаюча заборгованість у секторі, зокрема у НЕК «Укренерго» та інших компаній, створює серйозні виклики для подальшого розвитку та інвестицій в енергетичну інфраструктуру.