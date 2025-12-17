Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик

Боргова ситуація в енергетиці досягла критичного рівня – Харченко

Загальна сума боргів в українській енергетиці становить понад 300 мільярдів гривень, з яких близько 140 мільярдів припадає на електроенергетику. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, відсутність фінансової допомоги від донорів протягом останнього року робить ситуацію критичною для галузі.

«Коштів немає, і компанії просто не можуть впоратися з борговим тягарем. Це вже не просто питання фінансів, а питання виживання енергетичної системи. Уряд не може більше ігнорувати цю проблему, якщо ми хочемо уникнути наслідків, подібних до тих, що були в 90-х роках», – зазначив Харченко.

Він підкреслив, що на боргах електроенергетичного сектора будуються нові борги, що значно ускладнює відновлення системи та її стабільність у майбутньому. Як зазначив експерт, зростаюча заборгованість у секторі, зокрема у НЕК «Укренерго» та інших компаній, створює серйозні виклики для подальшого розвитку та інвестицій в енергетичну інфраструктуру.

Теги: Укренерго енергетика борг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
Відключення світла 16 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
15 грудня, 20:28
Наслідки атаки на Одещину
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
13 грудня, 09:50
Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»
12 грудня, 17:53
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 7 грудня 2025 року: графіки
6 грудня, 18:39
Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію
Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію
3 грудня, 17:28
В «Укренерго» підкреслили, що максимальний обсяг обмежень буде у вечірні години.
Відключення посиляться: «Укренерго» оприлюднило графіки на 30 листопада
29 листопада, 19:23
Очільник Укренерго повідомив, що попри постійні обстріли можна покращити ситуацію з тривалими відключеннями світла
Чи послаблять графіки відключень світла? Голова «Укренерго» зробив заяву
26 листопада, 16:18
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
26 листопада, 12:39
Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження
За тиждень ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин після ворожих атак
24 листопада, 17:22

Бізнес

Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик
Метінвест придбав трубний завод у Румунії
Метінвест придбав трубний завод у Румунії
Без фінансування декарбонізації Україна ризикує втратити свою промисловість – EBA
Без фінансування декарбонізації Україна ризикує втратити свою промисловість – EBA
Скільки в Україні коштує гектар землі? Найдешевші та найдорожчі регіони
Скільки в Україні коштує гектар землі? Найдешевші та найдорожчі регіони
Скільки компаній в Україні закрилося у 2025 році: статистика
Скільки компаній в Україні закрилося у 2025 році: статистика
Уряд розпочав відбір кандидатів до складу наглядових рад енергокомпаній
Уряд розпочав відбір кандидатів до складу наглядових рад енергокомпаній

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua