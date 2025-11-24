Головна Країна Суспільство
РФ атакувала енергооб'єкти в чотирьох областях: чи збільшаться відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала енергооб'єкти в чотирьох областях: чи збільшаться відключення світла
Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень
Унаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 45 населених пунктах на Львівщині

Російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині – без світла понад 60 тис. споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго» та Міненерго.

На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тис. абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Заходи обмеження споживання електроенергії обсягом від 0,5 до 3 черг. 

Також внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 45 населених пунктах на Львівщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

До слова, 23 листопада місто Павлоград на Дніпропетровщині залишилося без електропостачання через виникнення аварійної ситуації.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

