РФ атакувала енергооб'єкти в чотирьох областях: чи збільшаться відключення світла

Російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині – без світла понад 60 тис. споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго» та Міненерго.

На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тис. абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Заходи обмеження споживання електроенергії обсягом від 0,5 до 3 черг.

Також внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 45 населених пунктах на Львівщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

До слова, 23 листопада місто Павлоград на Дніпропетровщині залишилося без електропостачання через виникнення аварійної ситуації.

