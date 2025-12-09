Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень

Уряд працює над скороченням тривалості відключень світла для споживачів

Голова уряду Юлія Свириденко провела координаційну нараду за участі віцепремʼєра Олексія Кулеби, в. о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента Віктора Микити та голови «Укренерго» Віталія Зайченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Свириденко.

«Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми. По всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень. Працюємо над скороченням їхньої тривалості. Готуємо низку рішень уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Зокрема, уночі 9 грудня ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.