Головна Країна Політика
search button user button menu button

Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
Свириденко заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уряд працює над скороченням тривалості відключень світла для споживачів

Голова уряду Юлія Свириденко провела координаційну нараду за участі віцепремʼєра Олексія Кулеби, в. о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента Віктора Микити та голови «Укренерго» Віталія Зайченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Свириденко.

«Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми. По всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень. Працюємо над скороченням їхньої тривалості. Готуємо низку рішень уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Зокрема, уночі 9 грудня ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: енергетика Юлія Свириденко відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Савченко підкреслила, що податкові стимули вже діють для енергоефективного обладнання
Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
9 листопада, 14:20
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
16 листопада, 23:32
Експерт зауважив, що так звані price caps залишаються постійним предметом суперечок між виробниками та великими споживачами ще з 2019 року
Чинні прайс-кепи руйнують довіру інвесторів до ринку – експерт ICC Ukraine
14 листопада, 18:34
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
21 листопада, 20:38
Підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада, 11:38
Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень
РФ атакувала енергооб'єкти в чотирьох областях: чи збільшаться відключення світла
24 листопада, 10:50

Політика

Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського
Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
Зеленський прибув у Брюссель
Зеленський прибув у Брюссель
Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливі деталі
Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливі деталі
Зеленський розказав про роль Китаю в українській війні
Зеленський розказав про роль Китаю в українській війні

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua