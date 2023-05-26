Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У яких областях України найбільше переселенців: дослідження

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У яких областях України найбільше переселенців: дослідження
Значним викликом для місцевих громад стала швидка адаптація та перелаштування роботи для підтримки значної кількості переселенців у стислі строки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Попри те, що східні регіони країни залишаються в лідерах, за останній рік кількість ВПО у західних областях значно підвищилась

Наразі в Україні офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб: найбільше – у східних областях. Про це повідомляє «Чесно».

Лідерами за кількістю ВПО є Донецька, Харківська та Дніпропетровська області. У кожній з областей у статусі переселенця проживає близько півмільйона осіб. Така ж ситуація була і до початку повномасштабного вторгнення. Тоді переселенці також обирали для життя райони поруч із частково окупованими Луганською та Донецькою областями. 

У яких областях України найбільше переселенців: дослідження фото 1

Попри те, що регіони сходу країни залишаються в лідерах, за останній рік кількість ВПО у західних областях значно підвищилась. Тому значним викликом для місцевих громад стала швидка адаптація та перелаштування роботи для підтримки значної кількості переселенців у стислі строки. 

У яких областях України найбільше переселенців: дослідження фото 2

«Працювати з ВПО необхідно комплексно, адже їх інтеграція у життя громад вкрай важлива не лише з економічної точки зору, а й з політичної. Після перемоги вони матимуть значний вплив на формування місцевої та центральної влади. Зважаючи на багаторічний досвід держави у питаннях інтеграції ВПО важливо повертатись до успішних практик, а також працювати над новими підходами», – зазначає координаторка руху «Чесно» Віта Думанська.

До слова, у травні значно зменшилась кількість українців, які виїжджають: уряд пояснив, як контрнаступ ЗСУ вплине на кількість переселенців.

Раніше повідомлялося, що побільшало категорій переселенців, які можуть отримати тимчасове житло: перелік.

Читайте також: Як держава допомагає переселенцям із працевлаштуванням? Дослідження
Теги: переселенці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла
Побільшало категорій переселенців, які можуть отримати тимчасове житло: перелік
8 травня, 07:42
Наразі потреба у кадрах все ще існує: підсилення команди потребує Метінвест Покровськвугілля
Метінвест вклав 26 мільйонів у перенавчання своїх працівників-переселенців
Вчора, 11:44
Кількість ВПО, ймовірно, значно збільшуватися не буде
Уряд пояснив, як контрнаступ ЗСУ вплине на кількість переселенців
24 травня, 09:15

Суспільство

Проєкт «Рятуємо життя» та Protez Hub почали видавати спеціальні рюкзаки людям з ампутаціями
Проєкт «Рятуємо життя» та Protez Hub почали видавати спеціальні рюкзаки людям з ампутаціями
Якою буде погода в останні весняні вихідні: прогнози синоптикині
Якою буде погода в останні весняні вихідні: прогнози синоптикині
У яких областях України найбільше переселенців: дослідження
У яких областях України найбільше переселенців: дослідження
Хвилина мовчання: згадаймо Михайла Жала, який повернувся з Фінляндії захищати Україну
Хвилина мовчання: згадаймо Михайла Жала, який повернувся з Фінляндії захищати Україну
«Веселий піп» розказав про ситуацію у Московській церкві: Вони вперто продовжують молитися за Гундяєва
«Веселий піп» розказав про ситуацію у Московській церкві: Вони вперто продовжують молитися за Гундяєва
Графіки літніх канікул: дати відпочинку українських школярів різняться
Графіки літніх канікул: дати відпочинку українських школярів різняться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
У Києві прогриміли вибухи
28K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
24K
«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження
15K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
14K
У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал
5916
Дрони атакували російський корабель «Іван Хурс»: з’явилося унікальне відео

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту