2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 2 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 червня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого великомученика Іоана Нового, Сучавського, а також святкують день Києво-Братської ікони Божої Матері.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки (РХП)

Ця медико-соціальна ініціатива спрямована на підвищення обізнаності про такі небезпечні стани, як анорексія, булімія та компульсивне переїдання. Активісти та лікарі у цей день руйнують стереотипи навколо цих хвороб, закликаючи підтримувати людей, що опинилися у важкому психологічному стані, та наголошують на важливості вчасної професійної допомоги.

Всесвітній тиждень серцевого ритму

2 червня проводиться Всесвітній тиждень серцевого ритму. Проходить з вівторка першого повного тижня червня.

Всесвітній тиждень серцевого ритму проходить з вівторка першого повного тижня червня кожного року. Цей захід має на меті підвищення обізнаності про аритмію – порушення серцевого ритму, яке може значно вплинути на якість життя. Важливо зазначити, що аритмія є однією з основних причин інсультів та раптової серцевої смерті.

Нормальний пульс людини варіюється від 60 до 100 ударів на хвилину. Якщо серце б'ється занадто швидко або повільно, або якщо його ритм є нерегулярним, це може свідчити про аритмію. Аритмія може бути безсимптомною, що робить її особливо небезпечною, оскільки люди часто не підозрюють про проблему до появи серйозних ускладнень.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого великомученика Іоана Нового, Сучавського

2 червня православна церква вшановує великомученика Іоана Нового, який жив у XIV столітті. Він був благочестивим християнином та купцем із Трапезунда. Під час однієї з морських подорожей Іоан вступив у богословську суперечку з капітаном-іновірцем. Останній затаїв злобу і, коли корабель прибув до міста Білгород (нині Білгород-Дністровський в Україні), обмовив Іоана перед місцевим правителем-вогнепоклонником, заявивши, ніби купець хоче зректися Христа.

Коли святий рішуче відмовився зрадити свою віру, його піддали нелюдським катуванням, прив'язали до хвоста дикого коня і волочили вулицями міста, після чого стяли голову. Наприкінці XIV століття його нетлінні мощі були перенесені до Сучави (Румунія), через що він і отримав своє іменування. Святий Іоан Сучавський вважається покровителем усіх, хто займається торгівлею та підприємництвом.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, погода цього дня вказує на майбутній врожай:

Якщо 2 червня йде злива – весь залишок місяця буде сухим і сонячним;

Якщо ввечері з'явилося багато роси – наступний день порадує теплом;

Качки часто пірнають і хлюпаються у воді – незабаром почнеться затяжний дощ;

Рясне цвітіння горобини обіцяє гарний урожай вівса та льону.

Історичні події

455 рік – вандали захоплюють Рим, після чого починають грабувати його протягом двох тижнів;

1537 рік – спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнає індіанців людьми з душами і забороняє перетворювати їх на рабів;

1652 рік – під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розбили армію Речі Посполитої на чолі з М. Калиновським;

1851 рік – штат Мен (США) першим вводить на своїй території «сухий закон»;

1857 рік – Джеймс Ґіббс (James Gibbs) з Вірджинії отримує патент на однониткову стіжкову швейну машинку;

1859 рік – на острові Хонсю (Японія) засновують місто Йокогама;

1896 рік – італієць Ґульєльмо Марконі отримує патент на радіо;

1918 рік – німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнають владу гетьмана в Україні;

1924 рік – американський Конгрес надає громадянство усім американським індіанцям;

1946 рік – внаслідок проведеного в Королівстві Італія плебісциту ліквідовують монархію і проголошують створення Італійської Республіки;

1953 рік – коронують Єлизавету II, королеву Великої Британії;

2010 рік – депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно схвалюють законопроєкт про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу та проголошують День пам'яті жертв Голодомору.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Олександр, Олексій, Володимир, Микита, Тимофій, Олена.