Окупанти вдарили по залізниці на Харківщині (фото)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Загалом за ці два дні внаслідок масованих атак було пошкоджено чотири локомотиви «Укрзалізниці»

Російська терористична армія атакувала залізницю у Харківській області. Унаслідок цього уражено маневровий локомотив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Ворог і вночі продовжив завдавати цілеспрямованих ударів по залізниці. Цього разу на Харківщині. Уражено маневровий локомотив. Завдяки роботі моніторингових центрів, які минулої доби працювали у посиленому режимі по всій Україні, локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, ніхто не постраждав. Загалом за ці два дні внаслідок масованих атак було пошкоджено чотири локомотиви «Укрзалізниці».

Нагадаємо, уночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок чого постраждали та загинули люди.

Зокрема, рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

До слова, загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти України. Головна ціль удару – Київ.