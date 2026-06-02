Частину областей України накриють дощі: погода на 2 червня 2026 року

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
2 червня на заході та південному заході України очікуються дощі
Вдень у столиці синоптики обіцяють до 21–23° тепла

У вівторок, 2 червня, Україну розділить надвоє атмосферний фронт: захід і південний захід накриють дощі, на решті території переважатиме суха погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Погоду в Україні визначатиме поле підвищеного тиску, тож більшість регіонів матимуть сухий день. Виняток – захід і південний захід країни, де в зоні впливу атмосферного фронту пройдуть помірні дощі, а на Закарпатті та Одещині місцями значні. Хмарність мінлива, вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 8–13°, вдень 18–23°.

У вівторок, 2 червня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 8–13°, вдень 18–23°; у Києві вночі 8–10°, вдень 21–23°.

Нагадаємо, поки спека б'є рекорди у Європі, Україна залишається осторонь літніх аномалій – прохолодне повітря зі Скандинавії тримає температуру в межах норми, а подекуди й нижче.

Якою буде погода найближчими днями, синоптики розповіли у прогнозі на 1–7 червня 2026 року: на українців чекає мінливий тиждень з дощами, грозами та коливаннями температури.

