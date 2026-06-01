Яке релігійне свято відзначається 2 червня 2026: традиції та молитва

Свята 2 червня в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Іоана Нового, Сучавського

2 червня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Іоана Нового, Сучавського. Це свято присвячене стійкості віри християнського мученика.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Іоана Нового, Сучавського

2 червня православна церква вшановує пам'ять святого Іоана Нового, який жив у XIV столітті. Він був побожним православним купцем із Трапезунда. Під час подорожі на кораблі він вступив у суперечку про віру з капітаном-іновірцем. Прагнучи помсти, капітан після прибуття до міста Білгород (нині Білгород-Дністровський в Україні) підступно обмовив Іоана перед місцевим правителем-вогнепоклонником.

Коли святий рішуче відмовився зректися Христа і поклонитися язичницьким ідолам, його піддали жорстоким катуванням, а згодом стратили. Мученицька смерть Іоана стала символом непохитності та відданості Богові, а сам він вважається небесним покровителем підприємців і мандрівників.

Молитви дня

О, святий великомученику Іоане! Поглянь із небесного чертогу на нас, що твоєї допомоги потребуємо, і вислухай благання наші. Ти, що віру Христову посеред мук і страждань зберіг, зміцни і наші кволі сили, захисти від спокус та підступів ворожих. Благослови діла рук наших, даруй нам мудрість і чесність у повсякденному житті, та виблагай у Всемилостивого Бога прощення гріхів наших і спасіння душ наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, яким буде літо та майбутній врожай: