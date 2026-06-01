Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 2 червня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 2 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Свята 2 червня в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Іоана Нового, Сучавського

2 червня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Іоана Нового, Сучавського. Це свято присвячене стійкості віри християнського мученика.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Іоана Нового, Сучавського

Яке релігійне свято відзначається 2 червня 2026: традиції та молитва фото 1

2 червня православна церква вшановує пам'ять святого Іоана Нового, який жив у XIV столітті. Він був побожним православним купцем із Трапезунда. Під час подорожі на кораблі він вступив у суперечку про віру з капітаном-іновірцем. Прагнучи помсти, капітан після прибуття до міста Білгород (нині Білгород-Дністровський в Україні) підступно обмовив Іоана перед місцевим правителем-вогнепоклонником.

Коли святий рішуче відмовився зректися Христа і поклонитися язичницьким ідолам, його піддали жорстоким катуванням, а згодом стратили. Мученицька смерть Іоана стала символом непохитності та відданості Богові, а сам він вважається небесним покровителем підприємців і мандрівників.

Молитви дня

О, святий великомученику Іоане! Поглянь із небесного чертогу на нас, що твоєї допомоги потребуємо, і вислухай благання наші. Ти, що віру Христову посеред мук і страждань зберіг, зміцни і наші кволі сили, захисти від спокус та підступів ворожих. Благослови діла рук наших, даруй нам мудрість і чесність у повсякденному житті, та виблагай у Всемилостивого Бога прощення гріхів наших і спасіння душ наших.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, яким буде літо та майбутній врожай:

  • Якщо 2 червня йде злива – червень буде сухим і спекотним.
  • Якщо ввечері на траві з'явилося багато роси – наступний день буде дуже теплим.
  • Якщо бджоли весело і масово літають над квітами – чекайте на ясну та сонячну погоду.
  • Цей день вважався особливо вдалим для сімейного благополуччя та налагодження стосунків із близькими.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 13 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 травня 2026: традиції та молитва
12 травня, 22:00
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 травня, 00:00
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 травня, 00:00
29 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 травня, 00:00
Глава Офісу президента Кирило Буданов
Національний Пантеон Героїв: Буданов допоміг повернути на Батьківщину лідера Визвольних змагань Мельника
19 травня, 19:39
Перед записом спецпризначенці проходили онлайн-репетиції разом із диригентами та музичними викладачами
Спецпризначенці переспівали легендарну пісню Івасюка з нагоди свята (відео)
27 травня, 15:02
До 10 червня треба оцифрувати трудову книжку, а 30 червня згорає кешбек
Пенсії, мобілізація, субсидії та комуналка: повний список змін з 1 червня 2026
Сьогодні, 07:00
Фонтанний комплекс «Засновники Києва» працюватиме лише три дні
Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році
29 травня, 15:27
Усі заплановані у столиці заходи проходитимуть з урахуванням умов воєнного стану
День Києва 2026: як святкуватиме столиця в умовах воєнного стану
29 травня, 17:45

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 2 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 червня 2026: традиції та молитва
Буданов пожартував про «список хороших людей» і згадав Зеленського
Буданов пожартував про «список хороших людей» і згадав Зеленського
«Для них це шок». Буданов розповів про нові страхи росіян
«Для них це шок». Буданов розповів про нові страхи росіян
Чи було «перемир’я» на Трійцю? Розвідка розповіла, навіщо Росія посилила психологічний тиск на українців
Чи було «перемир’я» на Трійцю? Розвідка розповіла, навіщо Росія посилила психологічний тиск на українців
Додатковий виклик для Путіна. Українська розвідка повідомила про проблеми окупантів на фронті
Додатковий виклик для Путіна. Українська розвідка повідомила про проблеми окупантів на фронті
За вхід до пісочниці – 150 грн. Через дитячий майданчик у Чернівцях виник скандал
За вхід до пісочниці – 150 грн. Через дитячий майданчик у Чернівцях виник скандал

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua