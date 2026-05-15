Сили оборони звільнили від окупантів Одрадне на Харківщині

До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БпЛА та артилерія

Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та його околиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 129-ту окрему важку механізовану бригаду.

«У результаті спланованої операції Сили оборони України здійснили зачистку населеного пункту Одрадне Дворічанського р-ну Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль», – йдеться у повідомленні.

Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади провели штурмові дії, завдали окупантам вогневого ураження та вибили їх з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів.

«До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БпЛА та артилерія. Їхня злагоджена робота дозволила послідовно виявляти, уражати й знищувати живу силу, вогневі засоби та укриття противника. Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання. 129 ОВМБр продовжує знищувати противника та звільняти українську землю», – наголошують військові.

До слова, російські окупанти на Харківщині дедалі частіше використовують тактику малих піхотних груп замість масштабних штурмів. Про це заявив начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Георгій Хвістані