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10 охочих на одну дитину. Кандидатів на усиновлення в Україні більше, ніж дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
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10 охочих на одну дитину. Кандидатів на усиновлення в Україні більше, ніж дітей
директорка Київського обласного центру соціальних служб зазначає, що багато людей хочуть усиновити дитину
фото з відкритих джерел

Директорка Київського обласного центру соціальних: Зараз люди вже розуміють, що дітей від нуля до трьох років на усиновлення просто немає

Пари почали брати під опікунство дітей віком від 10 до 12 років, адже малюків для усиновлення немає. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла Директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова.

Як зазначає чиновниця, сьогодні склалася ситуація, коли охочих усиновити дитину стало більше, аніж дітей:

«Конкурс, як у престижний університет, – на одну дитину по 10 осіб. Зараз люди вже розуміють, що дітей від нуля до трьох років на усиновлення просто немає. Натомість є діти по 10-15 років. Тож зараз стали більше всиновлювати дітей, яким 10-12 років», – розповідає очільниця установи.

Попри складність процедури усиновлення, багато людей погоджуються на це, зазначає працівниця:

«Наприклад, у Бучанському районі близько 90 пар уже пройшли навчання і ще 50 проходять. А дітей, крім важкохворих та з ВІЛ-інфекцією, в районі немає».

Раніше директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова розповіла, що після прийняття закону про посилення мобілізації кількість охочих усиновити дитину зросла втричі: «Коли стало відомо, що за новим законом про мобілізацію на відстрочку зможуть розраховувати опікуни та прийомні батьки, у нас почався справжній бум. На 31 липня ми вже виписали довідки 200 людям (з правом на усиновлення дитини чи опікунство – «Главком»). Ще 170 людей навчаються, і ще 100 кандидатів чекають своєї черги».

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Теги: діти війна українці мобілізація Україна опіка

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