Допомога постраждалим від обстрілу жителям Оболонського району: куди звертатися

У районі тривають роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки

Кожен мешканець, чиє житло постраждало, має подати відповідне повідомлення про пошкодження через «Дію»

Жителі Оболонського району, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень внаслідок ранкового обстрілу столиці, мають право подати документи на отримання одноразової матеріальної допомоги від міста. Про це повідоммла Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.

Зазначається, що наразі в районі триває ліквідація наслідків ракетної атаки, зокрема фахівці прибирають територію і закривають пошкоджені вікна та конструкції будівель. Також продовжують роботу слідчо-оперативна група й вибухотехніки.

Щоб отримати матеріальну допомогу, необхідно: отримати акт, яким зафіксовані пошкодження житла та після цього звернутися до районного Управління соціальної та ветеранської політики (вул. Озерна, 18-А) з такими документами:

копії паспорта та індивідуального податкового номера;

реквізити IBAN рахунку;

копія акта фіксації пошкодженого майна, затвердженого поліцією, ДСНС чи обслуговуючою компанією;

копія правовстановлювальних документів на нерухоме майно.

«Кожен мешканець, чиє житло постраждало, обов’язково має подати відповідне повідомлення про пошкодження через застосунок «Дія», –йдеться у повідомленні

В адміністрації нагадали, що власники пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів нерухомого майна можуть отримати компенсацію від держави. Детальна інформація, як отримати компенсацію, за посиланням. Додаткові питання можна поставити за телефоном: 050-268-03-24, приймальня голови Оболонської РДА (для консультацій).

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Київ. Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків, офісної будівлі та нежитлової інфраструктури у кількох районах столиці.