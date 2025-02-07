В Україні з'явиться найдешевший електрокросовер Kia (фото)

Модель оснащена 204-сильним мотором, а її запас ходу сягає 560 км

На український ринок виходить новий Kia EV3. Наразі це найдешевший електрокросовер південнокорейської марки. Його подробиці опублікували на сайті представництва Kia в Україні.

Електромобіль Kia EV3 – компактний 4,3-метровий кросовер В-класу з оригінальним дизайном. Його зовнішність виконана в новому стилі марки, який дебютував на старших Kia EV5 та EV9. У нього роздуті крила, тоненькі фари та ліхтарі, а дверні ручки сховані у стійках.

Запас ходу електрокара сягає 560 км фото: Kia

У салоні на передній панелі встановили одразу три дисплеї: 12,3-дюймові екрани цифрового щитка приладів та мультимедіа розділені невеликою сенсорною панеллю клімату. Між передніми сидіннями встановлено високу консоль.

Новий Kia EV3 в Україні доступний з одним мотором потужністю 204 к. с. Розгін до 100 км/год займає 7,6-7,9 с. На вибір пропонують батареї на 53,8 та 81,4 кВт∙год: запас ходу складає 410-430 та 560 км, відповідно.

Базовий кросовер Kia EV3 Prestige (1 436 871 грн) комплектується меншою батареєю, безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, парктроніком, камерою, електроприводом дверей багажника, датчиками світла і дощу, підігрівом керма та всіх сидінь, адаптивним круїз-контролем і набором систем безпеки.

У салоні на передній панелі встановлено три дисплеї фото: Kia

Варіант GT-Line (1 740 711 грн) доступний з більшою батареєю, а також додає 19-дюймові диски, оздоблення екошкірою, електропривід та вентиляцію крісел, акустику Harmann Kardon, паркувальний автопілот, камери кругового огляду із підсвічуванням «сліпих» зон.