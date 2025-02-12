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Квартира і гараж – усього за дві гривні. Членкиня ВЛК у Львові задекларувала майно за цікавою ціною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Квартира і гараж – усього за дві гривні. Членкиня ВЛК у Львові задекларувала майно за цікавою ціною
Олена Владімірова пояснила, як її чоловікові вдалося отримати квартиру і гараж за дві гривні
фото: helsi.me

Нерухомість, як стверджує лікарка, дісталася її чоловікові від брата

Лікарка-отоларинголог Олена Владімірова, яка входить до складу військово-лікарської комісії (ВЛК) Галицько-Франківського Територіального центру комплектування (ТЦК) Львова, подала щорічну декларацію. У ній посадовиця вказала: її чоловік отримав квартиру і гараж усього за 2 грн. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.

Власником квартири площею 73,3 кв. м і гаража площею 20,7 кв. м у Львові чоловік лікарки, Юрій Рибачук, став 20 серпня 2024 року.

У декларації посадовиця вказала: її чоловік отримав квартиру і гараж усього за 2 грн
У декларації посадовиця вказала: її чоловік отримав квартиру і гараж усього за 2 грн
скриншот із реєстру декларацій

А ще рік тому Олена Владімірова обзавелася квартирою площею 71,2 кв. м у Львові. Але вартість цієї покупки вже схожа на реальну – 2,4 млн грн. В активі сім’ї є і третя квартира у Львові  площею 48,5 кв. м (вартість не зазначається), ще невеличка земельна ділянка в області та авто «Лада» 2008 року випуску.

За рік лікарка Владімірова, працюючи на двох роботах, заробила сумарно 469,6 тис. грн. А її чоловік, також медик, – 137 тис. грн.

Крім того, подружжя отримує пенсію – 90,3 тис. грн і 58,9 тис. грн, відповідно. При цьому ані готівки, ані грошей у банках, якщо вірити декларації, сім'я не тримає.

«Главком» поцікавився в Олени Владімірової особисто, як її чоловікові вдалося отримати квартиру і гараж за дві гривні. «У чоловіка помер брат, і він вступив у спадок. У приписі нотаріуса немає грошової оцінки майна. Там узагалі написано 0,1 грн. Тому я вже округлила до гривні, а не десять копійок», – пояснила членкиня ВЛК.

Як повідомляв «Главком», лікарка-психіатриня Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Юлія Сітенко у 2024 році за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові. Імовірно, придбати житло їй допомогли чималі грошові подарунки від батьків чоловіка, Володимира та Зої Шкод, а також від громадянки Наталії Чугай, яка, судячи з фейсбук-сторінки психіатрині, є її мамою. Сумарно ці троє надарували лікарці 1,7 млн грн. Крім того, за тиждень до купівлі квартири Сітенко взяла кредит на суму 200 тис. грн.

Крім цього, заступниця головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Руслана Іваночко, яку в листопаді 2024 року було викрито на декларуванні недостовірної інформації, задекларувала придбання кам’яної фігури божої матері вартістю 298,1 тис. грн. 

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Теги: декларація квартира Львів гараж лікар

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