Столиця Японії змінює робочий графік працівників, аби вплинути на народжуваність

Токіо переходить на 4-денний робочий тиждень, аби позбутися свого титулу «найстарішого населення світу»

Однією з основних проблем Японії є демографічна криза, через яку середній вік населення зріс до 49,9 років. Тож столиця вирішила дати приклад іншим містам, як вирішити цю проблему. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Fortune.

«Японія стикається з демографічної кризою, тому Токіо, її найбільше місто, спробує вирішити проблему за допомогою чогось нового: чотириденного робочого тижня», – йдеться у статті.

У квітні уряд Токіо, один із найбільших роботодавців країни, дозволить співробітникам працювати лише чотири дні на тиждень. Також буде запроваджена політика «часткової відпустки по догляду за дитиною», що дасть можливість деяким працівникам скоротити робочий день на дві години. Мета цих змін – допомогти батькам знайти баланс між роботою та доглядом за дітьми.

«Ми продовжуватимемо гнучко переглядати стилі роботи, щоб гарантувати, що жінкам не доведеться жертвувати своєю кар’єрою через такі життєві події, як пологи або виховання дітей» , – сказала губернаторка Токіо Коїке Юріко.



Потреба в подібних змінах стала ще більш нагальною у 2024 році, коли рівень народжуваності в Японії досяг рекордно низьких показників. З січня по червень у країні зареєстрували 350 074 новонароджених – на 5,7% менше, ніж за той самий період минулого року. Загальний коефіцієнт народжуваності в Японії, що відображає кількість дітей, яких жінка народжує протягом життя, становив 1,2 у 2023 році, а в Токіо цей показник був ще нижчим – 0,99. Для підтримання стабільної чисельності населення цей рівень має бути на рівні 2,1.

До слова, 2023 року в Японії було зареєстровано 758.6 тис. новонароджених. Падіння народжуваності у 2024 році становило 5% порівняно з попереднім роком. Раніше експерти НДІ з питань соцстрахування та проблем чисельності населення прогнозували зниження до 720 тис. лише до 2039 року, проте реальність перевершила найпесимістичніші прогнози на 15 років.

Різниця між кількістю померлих та народжених у 2024 році склала 897.7 тис. осіб, що є безпрецедентним показником природних втрат населення в Японії.

Пояснимо, Японія не є єдиною країною, яка стикається з подібними проблемами. Згідно з New Yorker, до 2100 року 97% країн світу будуть мати рівень народжуваності, нижчий за рівень заміщення, тобто кількість народжень, необхідних для підтримки стабільної чисельності населення. Японія навіть не займає перше місце за рівнем демографічної кризи: на першому місці Південна Корея, де у 2024 році було продано більше візочків для собак, ніж для дітей.

Тим не менше якщо не вжити заходів у Японії до 2720 року залишиться лише одна дитина молодша 14 років, свідчать останні розрахунки професора Університету Тохоку Хіросі Йосіди. Він уточнив, що це на 100 років раніше, ніж очікувалося відповідно до попередніх розрахунків.

Цікаво, що усвідомлюючи зміну ставлення до культури роботи та особистого життя, все більше країн експериментують із чотириденним робочим тижнем або встановлюють його, потенційно переосмислюючи майбутнє роботи.