Нову Toyota RAV4 2026 показали до прем'єри (фото)

Модель випускатимуть у бензинових та гібридних версіях

Опубліковано зображення Toyota RAV4 шостого покоління. Компактний кросовер презентують цього року і з осені нова модель почне надходити у продаж. Рендери моделі створило японське видання Best Car.

За основу для рендерів взяли шпигунські фото Toyota RAV4, зняті на закритій презентації моделі для дилерів у Китаї. Судячи з них дизайн кросовера буде еволюційним і не зазнає кардинальних змін.

Кросовер збереже знайомий силует фото: BestCarWeb

Нова Toyota RAV4 2026 збереже знайомий профіль, а у її зовнішності, як і раніше, переважатимуть грані. Передню частину виконають у новому фірмовому стилі – з тоненькими діодними фарами та безрамковою решіткою радіатора. Колісні арки стали ширшими.

Салон Toyota RAV4 не показали. Очікується, що кросовер отримає збільшені дисплеї.

За даними японського видання, усі кросовери Toyota RAV4 2026 будуть 2,5-літровими. Модель буде доступна у бензиновій, гібридній та плагін-гібридній версіях із переднім або повним приводом.

Усі версії кросовера будуть 2,5-літровими фото: BestCarWeb

Потужність електрифікованих модифікацій збільшиться. Крім того, плагін-гібрид Toyota RAV4 отримає збільшену батарею і його запас ходу на електротязі зросте до приблизно 130 км.