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Міноборони попередило про можливі повторні масовані атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони попередило про можливі повторні масовані атаки
фото ілюстративне

Сьогодні окупанти використовували аеро-балістичні, балістичні, крилаті, зенітно-керовані ракети, дрони-камікадзе «Шахед»

Із такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вона може і буде продовжувати масовані атаки. Про це повідомир міністр оборони України Рустем Умєров.

«Масована ракетна атака держави-терориста на нашу землю. Багато місяців росіяни накопичували ракети ось для цього: удари по житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях. По мирних українських містах», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил окупанти використовували аеро-балістичні, балістичні, крилаті, зенітно-керовані ракети, дрони-камікадзе «Шахед». 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505. Це наймасованіша атака з повітря за цю війну.

«Росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову й знову Росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання. Дякую кожному солдату та офіцеру наших сил ППО, які власним професіоналізмом зривають підступні плани ворога, щоб зламати нашу волю до боротьби до перемоги», – додав міністр.

Нагадаємо, наразі відомо про 16 загиблих і 97 поранених внаслідок масштабної ракетної атаки ворога по Україні.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.

Теги: ракета Міноборони війна окупанти

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