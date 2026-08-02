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Поліг на Курщині під час евакуації пораненого. Згадаймо Євгенія Новікова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг на Курщині під час евакуації пораненого. Згадаймо Євгенія Новікова
Воїнові назавжди 32 роки
колаж: glavcom.ua

Новіков служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, де обіймав посаду командира відділення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгенія Новікова.

Сержант Євгеній Новіков на псевдо Чіп поліг 22 березня 2025 року біля хутора Олешня Курської області РФ. Він вивозив пораненого на квадроциклі, коли його атакував ворожий дрон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Євгеній народився 28 вересня 1992 року в місті Славута на Хмельниччині. Здобув освіту за спеціальністю «Електрик». Після строкової служби працював водієм на приватних підприємствах.

Під час повномасштабної війни, влітку 2024 року, Євгеній добровільно став на захист Батьківщини. Навчався на розвідника і снайпера в Рівному та Житомирі. Служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, де обіймав посаду командира відділення. У листопаді 2024-го зазнав поранення, але після лікування повернувся на фронт. Псевдо Чіп обрав на честь улюбленого мультфільму «Чіп і Дейл».

У листопаді 2024 року Євгеній Новіков зазнав поранення, але після лікування повернувся на фронт
У листопаді 2024 року Євгеній Новіков зазнав поранення, але після лікування повернувся на фронт
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Мій син був добрим і слухняним. Любив природу й життя. У нього було багато друзів. Завжди був готовий прийти на допомогу. Коли мав вільний час, любив ходити до лісу по гриби. Він сам пішов на війну, бо всім серцем любив Україну», – розповіла мама Людмила.

За службу Євгенія Новікова відзначили низкою нагород. Зокрема, орденами «За мужність» ІІІ ступеня і Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, відзнакою «За мужність», нагрудними знаками «За знищення ворога» і «Хрест хоробрих», медаллю «За поранення». 

Поховали оборонця в рідному місті Славута. У захисника залишилися мама, брат, син, рідні та близькі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять війна хвилина мовчання

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