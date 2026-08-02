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Польща затримала очільника CEO Club Карчука: у бізнесі кажуть про підставу

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Польща затримала очільника CEO Club Карчука: у бізнесі кажуть про підставу
У Польщі затримали очільника CEO Club Карчука

Колеги Дмитра Карчука доводять його перебування в Україні під час злочину та припускають шахрайство з вантажами

Директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука затримали в Польщі під час перетину кордону через європейський ордер на арешт, виданий правоохоронними органами Німеччини. Як пише «Главком» , про це повідомив засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук.

За словами Гайдачука, затримання відбулося 28 липня, після того як польська прикордонна система показала, що Карчук перебуває в міжнародному розшуку.

Польські копі затримали керівника CEO Club через чужу схему
Польські копі затримали керівника CEO Club через чужу схему
фото: facebook.com/sergey.gaydaychuk

Наразі Дмитра Карчука помістили до слідчого ізолятора в польському Перемишлі. До справи уже долучені український консул, а також адвокати юридичної компанії Arzinger, які працюють разом із польськими та німецькими колегами над його захистом. 

Як зазначає президент CEO Club Ukraine, німецькі правоохоронці підозрюють Карчука у причетності до викрадення партії зі 171 електровелосипеда вартістю близько 127 тис. євро. За версією слідства, у вересні 2024 року він нібито прибув вантажівкою на склад у Німеччині, використав підроблені транспортні документи, забрав товар і не доставив його одержувачу.

У CEO Club Ukraine категорично заперечують причетність директора організації до цього епізоду. Сергій Гайдачук заявив, що захист має численні докази того, що в період, коли, за версією слідства, було скоєно злочин, Карчук перебував в Україні.

«Є багато доказів, що у цей час Дмитро перебував в Україні: офіційні дані про перетин кордону, білінг мобільного оператора, виписки про доставки та оплати, свідчення людей, з якими він зустрічався в ці дні, а також переписки, фото і відео», – зазначив Гайдачук.

Президент CEO Club припускає, що директор міг стати жертвою шахрайської схеми, пов'язаної з вантажними перевезеннями. За його словами, злочинці могли використати чужі персональні дані та підроблені транспортні документи, після чого реалізувати товар. Як саме особисті дані Карчука потрапили до матеріалів німецького розслідування, наразі невідомо.

У CEO Club також наголосили, що польський суд наразі не розглядає питання винуватості Дмитра Карчука. Суд вирішує лише питання виконання європейського ордера на арешт та можливості його екстрадиції до Німеччини.

За словами Сергія Гайдачука, суд уже постановив залишити Карчука під вартою строком до 60 діб на час розгляду матеріалів справи. Водночас адвокати оскаржують це рішення та клопочуть про його звільнення під заставу. Остаточного рішення щодо можливої передачі директора CEO Club Ukraine німецькій стороні поки не ухвалено.

Нагадаємо, у Києві поліція повідомила про підозру 24-річному чоловіку, який, за даними слідства, ошукав покупця майже на 900 тис. грн, продаючи неіснуючі комплектуючі для безпілотників. Правоохоронці стверджують, що підозрюваний вимагав повну передоплату, а для конспірації використовував банківські рахунки спільників, зареєстрованих як ФОП. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Теги: арешт злочин Німеччина Польща

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